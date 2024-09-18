В 2025 году за 12 млн рублей отремонтируют Нижнекамскую тепловую электростанцию

В 2025 году планируют провести ремонт Нижнекамской тепловой электростанции («Нижнекамская ТЭЦ») за 12 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В рамках закупки проведут ремонт освещения, кабельных линий и металлоконструкций кабельных сооружений. На тепловой электростанции устранят провисание кабелей и выгорание светильников. В главном здании наладят освещение.

На ремонт металлоконструкций потратят около 4,4 млн руб., что составляет четвертую часть от общей суммы. Сеть освещения капитально отремонтируют за 3,4 млн руб. Оба вида работы должны завершить в июле 2025 года. Оставшиеся средства потратят на ремонт кабельных линий.

Заказчиком выступает акционерное общество «ТГК-16». Компания занимается производством электроэнергии тепловыми электростанциями. Заявку на участие в аукционе можно отправить до 30 сентября этого года.

Диана Соловьёва