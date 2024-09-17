Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане предлагают передать кабмину право устанавливать плату за парковку

Правительство Татарстана предложило наделить его правом самостоятельно определять цены на платные автомобильные парковки. Соответствующие поправки в республиканское законодательство появились на сайте Госсовета РТ.

Сейчас плату за пользование автомобильными парковками определяет Минтранс России.

В пояснительной записке к документу говорится: «Кабинет Министров Татарстана наделяется правом самостоятельно определять методику расчета размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения, а также устанавливать ее максимальный размер».

Также этим документом предлагается возложить на правительство республики полномочия по утверждению проектов организации дорожного движения и комплексных схем организации дорожного движения с учетом согласования с органами публичной власти и подведомственными организациями.

Кроме того, предлагается исключить из числа полномочий Кабмина Татарстана утверждение нормативов финансовых затрат бюджета республики на выполнение работ и оказание услуг по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...