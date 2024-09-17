В Татарстане предлагают передать кабмину право устанавливать плату за парковку

Правительство Татарстана предложило наделить его правом самостоятельно определять цены на платные автомобильные парковки. Соответствующие поправки в республиканское законодательство появились на сайте Госсовета РТ.

Сейчас плату за пользование автомобильными парковками определяет Минтранс России.

В пояснительной записке к документу говорится: «Кабинет Министров Татарстана наделяется правом самостоятельно определять методику расчета размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения, а также устанавливать ее максимальный размер».

Также этим документом предлагается возложить на правительство республики полномочия по утверждению проектов организации дорожного движения и комплексных схем организации дорожного движения с учетом согласования с органами публичной власти и подведомственными организациями.

Кроме того, предлагается исключить из числа полномочий Кабмина Татарстана утверждение нормативов финансовых затрат бюджета республики на выполнение работ и оказание услуг по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.