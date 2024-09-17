Еврокомиссия подготовила варианты продления заморозки российских активов для кредитов Украине на $50 млрд

Еврокомиссия предложила три варианта продления санкций против России, чтобы предоставить США гарантии заморозки российских активов для выделения Украине кредитов на $50 млрд. Один из них может избавить ЕС от необходимости единогласного решения, чтобы Венгрия, часто выступающая против инициатив по помощи Киеву, не повлияла на результат. Вашингтон обеспокоен, что европейские страны по итогам голосования, которое проходит раз в полгода, разблокируют активы. Вместе с тем Будапешт пытается отложить решение этого вопроса.

Обсуждение продления санкций началось на совещании постоянных представителей членов Евросоюза и Еврокомиссии 13 сентября. Согласно санкционному режиму ЕС, ограничительные меры должны продлеваться каждые полгода путем анонимного голосования всех 27 стран. Как писал Reuters, одна из идей, предложенных ЕК, предполагает, что каждые 36 месяцев ЕС будет голосовать за продление санкций, касающихся только российских активов. Решение, как и по текущим правилам, будет приниматься единогласно. По словам источников Politico, этот вариант поддерживает большинство стран—членов объединения.

Следующий вариант, считающийся наименее вероятным,— пересмотр каждые три года всех санкций, введенных в отношении России. Третья идея Брюсселя заключается в том, чтобы заморозить активы сроком на пять лет, но обсуждать вопрос о целесообразности меры каждый год. Ключевое отличие этого варианта от предыдущих в том, что для принятия решения потребуется поддержка большинства стран, а не каждой. Тем самым ЕК предложила застраховаться на случай препятствования той или иной страны, в первую очередь Венгрии.

ЕС должен принять окончательное решение в короткие сроки, поскольку страны G7 пообещали передать кредит Украине до конца 2024 года. Окончательный вариант должен быть одобрен всеми 27 членами ЕС. Тем временем Венгрия пытается отложить принятие решения до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре, сообщила Financial Times (FT). Позиция Будапешта усилила опасения Вашингтона в том, что выдача кредитов за счет прибыли от российских активов, большая часть которых заморожена в европейских странах, окажется под угрозой.

По данным FT, в Брюсселе обсуждают альтернативный план, состоящий в выдаче Украине кредитов в размере от €20 млрд до €40 млрд из бюджета ЕС без участия США. В таком случае эта мера будет рассматриваться как расширение уже согласованной программы помощи, а значит, для ее реализации потребуется поддержка большинства, а не всех стран.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл использование российских активов для помощи Киеву незаконной экспроприацией и воровством. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что у России есть арсенал экономических и политических контрмер в ответ на решение выделить Украине $50 млрд за счет доходов от российских активов. Между тем, как сообщила Еврокомиссия, €1,4 млрд прибыли от замороженных активов РФ уже были отправлены на закупку оружия для Украины.

Лусине Баласян