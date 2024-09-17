В Пестречинском районе нелегальные работы привели к загрязнению 500 кв. м земли

Нелегальные работы в деревне Куюки Пестречинского района привели к загрязнению примерно 500 кв. м земли. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

В деревне Куюки при проведении земляных работ закапывались строительные отходы. Это стало известно после обращения очевидцев в интернет-приемную Министерства.

Инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии не зафиксировали захламление, однако подтвердили незаконность самих работ.

Установлено, что был снят плодородный слой почвы объемом 240 куб. м. Площадь поврежденной земли составила 469 кв. м.

Материалы обследования будут переданы в прокуратуру Пестречинского района для принятия соответствующих мер.

Ранее сообщалось, что в Мензелинском районе неизвестные испортили 7 тысяч кв. м сельхозземель.

Анар Зейналов