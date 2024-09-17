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Татарстан вошел в число лидеров по управлению финансами за 2023 год

Республика Татарстан попала в число субъектов Российской Федерации с высоким качеством управления региональными финансами по итогам оценки за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Министерство финансов Российской Федерации провело оценку качества управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации за 2023 год.

Оценка проводилась по следующим направлениям: качество бюджетного планирования, исполнения бюджета, управления долговыми обязательствами, финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, управление государственной собственностью и оказание государственных услуг, открытость бюджетных данных, а также выполнение Указов Президента Российской Федерации и соблюдение требований бюджетного законодательства при проведении бюджетного процесса.

По результатам комплексной оценки, Республике Татарстан присвоена I степень качества, что соответствует высокому качеству управления региональными финансами.

Анар Зейналов

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