Археологи в Сочи уточняют возраст артефактов древних гробниц

В поселке Красная Поляна продолжаются масштабные археологические раскопки, где в ходе строительства гостиничного комплекса обнаружили уникальные колодцеобразные гробницы. Предположительно они относятся к бронзовому веку, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В 2008 году археологи нашли курганный могильник более чем со 120 насыпями и дольменами. Во время строительства гостиницы выявили восемь необычных каменных гробниц, которые могут быть связаны с древними дольменами.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, на территории региона расположено более 500 дольменов. Текущие исследования являются одними из самых значительных за последние годы и обещают «богатый материал для научных открытий».

Кроме колодцеобразных гробниц, археологи наткнулись на захоронения в маленьких каменных ящиках и обнаружили грубые лепные горшки, датируемые скифским временем (5–6 в. до н. э.). Среди находок также фигурируют тонкостенные кружки с орнаментом и небольшие глиняные сосуды. Ученые планируют уточнить возраст этих артефактов после лабораторного анализа. Археологические работы продолжаются.

Мария Удовик