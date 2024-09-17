ФНС посчитала налог на вклады

Федеральная налоговая служба напомнила о налоге на депозиты. В этом году вкладчики заплатят его впервые, и сейчас они, как пишет РБК, стали получать уведомления в личных кабинетах налогоплательщиков. НДФЛ придется уплатить на процентные доходы по вкладам за 2023 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подробнее о формуле расчета — в справке “Ъ FM”.

НДФЛ взимается не со всей суммы доходов по вкладам, а только с ее части, которая превысила необлагаемую базу. Этот показатель, в свою очередь, зависит от максимальной ключевой ставки Центробанка, которая действовала в течение года на первое число каждого месяца, для 2023-го взяли 15%. Формула следующая: 1 млн руб. умножить на 15%, так и получились 150 тыс. руб. Те, у кого процентный доход по депозитам меньше, платить налог не будут. А, например, вкладчики, заработавшие по итогам прошлого года 200 тыс. руб., заплатят 13% с облагаемых 50 тыс. руб., итого 6,5 тыс. руб. Но есть и повышенный НДФЛ — 15-процентный. Он взимается с налогоплательщиков с общими доходами от 5 млн руб. в год. В таком случае повышенную ставку будут применять и к заработкам на вкладах.

Не будут облагаться налогом вклады со ставкой ниже 1% и депозиты, которые клиент унаследовал. Информацию о процентном доходе банки сами будут передавать в налоговую, и уплатить НДФЛ нужно будет до начала декабря, отметила юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите: «Не нужно подготавливать налоговую декларацию, представлять ее в ФНС в отношении такого дохода. Все банки до 1 февраля передают информацию в автоматическом режиме о всех вкладах налогоплательщиков. Далее составляются уведомления, которые присылают до 1 декабря. И на их основании, где также прописывается налог с имущества, налог с транспорта, налогоплательщики будут обязаны заплатить указанную сумму. Поскольку 1 декабря выпадает на воскресенье в этом году, то заплатить налог по такому уведомлению необходимо до 2 декабря включительно. Для россиян это уже не новость, уже все были подготовлены к этому событию».

Налог на процентный доход по вкладам коснется около 1% россиян, подсчитал аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов, а его доля в наполнении бюджета не превысит и 0,3%: «Средняя доходность банковских депозитов сейчас составляет где-то 18-20% годовых, то есть при сумме вклада в 1 млн руб. за год он как раз и принесет ту самую необлагаемую сумму. Но доходность вкладов в течение года менялась. Если брать среднюю арифметическую доходность за 2023 год, то она составит около 9%. Соответственно, все вклады, которые ниже 1,6 млн руб., не подпадают под необлагаемую сумму налогов.

Если же считать налог на доходность по вкладам за 2024 год, который нужно будет платить в 2025-м, и предположить, что ЦБ все-таки повысит ключевую ставку до 20% в октябре и сохранит ее до конца 2024-го, то средняя арифметическая ставка будет на уровне 16,08% годовых. При таких условиях, чтобы получить доход свыше необлагаемой налогом суммы в 200 тыс. руб., банковский вклад должен был быть открыт на сумму свыше 1,245 млн руб.».

Власти рассчитывали собирать дополнительные 100 млрд руб. благодаря новому налогу. Но с учетом роста ключевой ставки, а, следовательно, и необлагаемой базы число потенциальных плательщиков могло сократиться. Всего же на 1 января 2024 года россияне хранили на счетах и банковских депозитах 45 трлн руб., сообщал Банк России. По итогам июля показатель достиг рекордных 50,5 трлн руб.

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Иван Корякин