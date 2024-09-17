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Коммерсантъ FM
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ФНС посчитала налог на вклады

Кому из россиян напомнили о новом сборе

Федеральная налоговая служба напомнила о налоге на депозиты. В этом году вкладчики заплатят его впервые, и сейчас они, как пишет РБК, стали получать уведомления в личных кабинетах налогоплательщиков. НДФЛ придется уплатить на процентные доходы по вкладам за 2023 год.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подробнее о формуле расчета — в справке “Ъ FM”.

НДФЛ взимается не со всей суммы доходов по вкладам, а только с ее части, которая превысила необлагаемую базу. Этот показатель, в свою очередь, зависит от максимальной ключевой ставки Центробанка, которая действовала в течение года на первое число каждого месяца, для 2023-го взяли 15%. Формула следующая: 1 млн руб. умножить на 15%, так и получились 150 тыс. руб. Те, у кого процентный доход по депозитам меньше, платить налог не будут. А, например, вкладчики, заработавшие по итогам прошлого года 200 тыс. руб., заплатят 13% с облагаемых 50 тыс. руб., итого 6,5 тыс. руб.

Но есть и повышенный НДФЛ — 15-процентный. Он взимается с налогоплательщиков с общими доходами от 5 млн руб. в год. В таком случае повышенную ставку будут применять и к заработкам на вкладах.

Не будут облагаться налогом вклады со ставкой ниже 1% и депозиты, которые клиент унаследовал. Информацию о процентном доходе банки сами будут передавать в налоговую, и уплатить НДФЛ нужно будет до начала декабря, отметила юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите: «Не нужно подготавливать налоговую декларацию, представлять ее в ФНС в отношении такого дохода. Все банки до 1 февраля передают информацию в автоматическом режиме о всех вкладах налогоплательщиков. Далее составляются уведомления, которые присылают до 1 декабря. И на их основании, где также прописывается налог с имущества, налог с транспорта, налогоплательщики будут обязаны заплатить указанную сумму. Поскольку 1 декабря выпадает на воскресенье в этом году, то заплатить налог по такому уведомлению необходимо до 2 декабря включительно. Для россиян это уже не новость, уже все были подготовлены к этому событию».

Как заплатить налог с доходов по вкладам

Налог на процентный доход по вкладам коснется около 1% россиян, подсчитал аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов, а его доля в наполнении бюджета не превысит и 0,3%: «Средняя доходность банковских депозитов сейчас составляет где-то 18-20% годовых, то есть при сумме вклада в 1 млн руб. за год он как раз и принесет ту самую необлагаемую сумму. Но доходность вкладов в течение года менялась. Если брать среднюю арифметическую доходность за 2023 год, то она составит около 9%. Соответственно, все вклады, которые ниже 1,6 млн руб., не подпадают под необлагаемую сумму налогов.

Если же считать налог на доходность по вкладам за 2024 год, который нужно будет платить в 2025-м, и предположить, что ЦБ все-таки повысит ключевую ставку до 20% в октябре и сохранит ее до конца 2024-го, то средняя арифметическая ставка будет на уровне 16,08% годовых. При таких условиях, чтобы получить доход свыше необлагаемой налогом суммы в 200 тыс. руб., банковский вклад должен был быть открыт на сумму свыше 1,245 млн руб.».

Как ФНС будет определять статус резидента

Власти рассчитывали собирать дополнительные 100 млрд руб. благодаря новому налогу. Но с учетом роста ключевой ставки, а, следовательно, и необлагаемой базы число потенциальных плательщиков могло сократиться. Всего же на 1 января 2024 года россияне хранили на счетах и банковских депозитах 45 трлн руб., сообщал Банк России. По итогам июля показатель достиг рекордных 50,5 трлн руб.

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Иван Корякин

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