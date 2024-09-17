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Коммерсантъ FM
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«Большую часть мячей "Реал" забивает с пенальти»

Евгений Евневич — о первом туре Лиги чемпионов

В рамках первого тура обновленной Лиги чемпионов будет сыграно 18 матчей. Всего в розыгрыше примут участие 36 клубов, которые сведены в одну турнирную таблицу. Матчей станет больше, командам предстоит провести по восемь встреч с разными соперниками. Во вторник, 17 сентября, пройдут матчи «Ювентус»—ПСВ, «Янг Бойз»—«Астон Вилла», «Бавария»—«Динамо» (Загреб), «Милан»—«Ливерпуль», «Реал»—«Штутгарт» и «Спортинг»—«Лилль». Шансы команд на победу во встречах в частности и в турнире в целом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с телеведущим, комментатором, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

Фото: Susana Vera, Reuters

Фото: Susana Vera, Reuters

— Мне кажется, мы быстро привыкнем к новой схеме — там, где есть понятная всем турнирная таблица, очень легко разобраться, на что претендует та или иная команда. Евгений, у вас новая схема розыгрыша недовольства не вызывает?

— Пока что меня вообще не устраивает новая схема. Я просто не понимаю, зачем увеличивать число матчей, учитывая, что и так есть Лига наций, очень плотные турниры сборных. И они собираются ввести вдобавок клубный чемпионат? Мы видим, как развиваются внутренние чемпионаты, матчей тоже меньше не становится, футболисты все чаще получают тяжелые травмы, теряют сознание. Именно с этой точки зрения мне кажется странным, что матчей становится больше, учитывая, что футболистам становится физически хуже. Но для большинства людей, я думаю, будет классно видеть больше матчей. При этом формата ответных матчей, «дома — в гостях», мне кажется, тоже многим будет не хватать.

— Что касается фаворитов, сейчас пари в «Лиге Ставок» на победу «Манчестер Сити» можно взять за 3,4, «Реала» — за 4,5. Дальше коэффициенты выше: на лондонский «Арсенал» 10, на «Баварию» и «Барселону» 13, на «Ливерпуль» 15, на ПСЖ 20. На кого ставить?

— Я болею за «Арсенал» больше 20 лет, поэтому я бы, конечно, поставил на него. Но мы все адекватные люди, поэтому более реалистичный вариант — «Сити» или «Реал». Если последний снова выиграет, это вообще будет каким-то безумием. Естественно, команда фаворит, тем более с Килианом Мбаппе, с Винисиусом Жуниором, который, скорее всего, станет обладателем «Золотого мяча». Но я больше склоняюсь к «Сити», исходя из здравого смысла. Какова вероятность, что «Реал» опять выиграет? Может быть, хватит? Кроме того, «Сити» просто крутой.

— Из первой пятерки претендентов на титул играют сегодня три клуба: «Реал», «Бавария» и «Ливерпуль». На мой взгляд, самая яркая вывеска — это встреча «Милана» и «Ливерпуля». Чего нам ожидать от нее? В «Лиге Ставок» победа «Ливерпуля» идет за 1,91, ничья — за 3,85, победа «Милана» — за 3,75. Сможет ли «Милан» потянуть этот «Ливерпуль» дома?

— Мне кажется, да. Я понимаю, «Милан» с Паулу Фонсекой ужасно начал этот сезон, команда теряла очки, чудом их набирала, в том числе ничейные, допустим, по одному баллу с «Торино», очень плохо смотрелась на старте сезона. И, по сути, кроме победы над «Венецией» в минувшие выходные вообще ничего нет. У «Ливерпуля» тоже победа на «Олд Траффорд» над «Манчестером Юнайтед», шикарный футбол, команда вообще не пропускала до прошлого тура и поражения от «Ноттингем Форест», которое можно списать на подготовку к Лиге чемпионов. И в целом я бы взял варианты «"Милан" не проиграет» или «обе забьют», потому что Лига чемпионов — это всегда весело.

— Коэффициент на «обе забьют» не очень высокий — 1,52, а на то, что «Милан» не проиграет, — 1,8.

— Тогда берите вариант «обе не забьют», и вам просто будет интереснее смотреть эту встречу. В минувшие выходные я, например, в игре «Тоттенхем»—«Арсенал» взял победу первого, зная, что у «Арсенала» есть проблемы. Для чего? Для того, чтобы не расстроиться в итоге. Если бы выиграл «Тоттенхем», с футбольной точки зрения я бы расстроился, но зато при этом что-то выиграл, а так выиграл «Арсенал», и мне не жалко, что моя ставка не зашла.

— А на что смотрим в матче «Ювентус»—ПСВ? Лично мне очень нравится победа «Ювентуса» за те же 1,8.

— Мне тоже, но ПСВ очень хорошо начал этот сезон. На данный момент эта команда показывает практически самый яркий футбол во всей Европе, конечно, с условием, что это чемпионат Нидерландов, Эредивизи. В среднем они забивают по четыре мяча за матч в Нидерландах. Поэтому мне кажется, что будет довольно яркий и результативный матч, учитывая еще, как весело и классно, приятно стала играть команда Тьягу Мотты. Сколько лет болельщики мучились под гнетом Массимилиано Аллегри, и вот наконец-то и веселая молодежь, и сильный футбол. Поэтому я бы попробовал взять что-то из разряда «тотал больше 2,5» в этой встрече и ждал много красивых забитых мячей. Но, конечно, «Ювентус» фаворит.

— Много мячей — это всегда круто. И я уверен, что они будут, даже если не в этом матче, то в двух других, о которых будем говорить. Мадридский «Реал», который постоянно выигрывает Лигу чемпионов, встречается со «Штутгартом». При всей любви к немецкому футболу есть ли у «Штутгарта» вообще шансы? Или берем победу «Реала» за скромные 1,31 в «Лиге Ставок» или вариант, что будет много забитых мячей?

— Судя по последним матчам, не так-то все просто в плане созидания у мадридского «Реала». Здесь я бы обратил внимание на такой момент — в последних матчах, в последних турах большую часть своих мячей «Реал» забивает с пенальти. О чем это говорит? О том, что футболисты «Реала» очень много времени проводят в чужой штрафной, заставляют или фолить на себе, или делают так, чтобы мяч попадал в руку сопернику — делают все, чтобы это самое пенальти заработать. То есть забивать с игры у них пока не получается, но моменты в чужой штрафной они создают, там есть давление. И я не удивлюсь, если мы увидим в матче с «Штутгартом» 11-метровый в исполнении мадридского «Реала». Но, кстати, я думаю, «Штутгарт» забьет тоже. На мой взгляд, «Штутгарт» забьет в Мадриде, но именно «Реал» победит.

— Что касается «Баварии» с «Динамо», сколько забьет «Бавария»?

— Я думаю, три мяча, обязательно это сделает Гарри Кейн, который снова в монструозной форме. Но я не был бы так уверен, что «Бавария» не пропустит. Конечно, если вы болеете за Мюнхен, можете взять, что «обе забью» в этой встрече и победу «Баварии». Суммарно получится очень приятный коэффициент. И у «Баварии» пока все неплохо, несмотря на всю критику Венсана Компани. При этом понятно, что у них не было соперников уровня даже «Байера». Но «Динамо» (Загреб) — как раз тот соперник, с которыми до этого «Бавария» удачно играла. Поэтому мюнхенская команда может победить с крупным счетом, но при этом пропустить голы.

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