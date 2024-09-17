С начала 2024 года в Татарстане выявлено 1,4 тысячи случаев злокачественных опухолей

С начала 2024 года в Татарстане по итогам диспансеризации выявлено более 1,4 тыс. случаев злокачественных опухолей. 79,4% из них — на ранних стадиях (I-II ст.). Об этом на брифинге «О профилактических мероприятиях, проводимых в учреждениях здравоохранения Республики Татарстан» рассказал Марсель Миннуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала 2024 года в Татарстане выявлено 1,4 тыс. случаев злокачественных опухолей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ С начала 2024 года в Татарстане выявлено 1,4 тыс. случаев злокачественных опухолей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», по итогам диспансеризации за указанный период впервые выявлено 1454 случая злокачественных опухолей, 79,4% из них — на ранних стадиях (I-II ст.).

За последние пять лет расходы онкологической службы Татарстана на химиотерапию возросли в пять раз, достигнув отметки в 4 млрд руб.

Зарина Акбирова