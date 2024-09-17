Календарь осенних турниров АТР 2024 года
18–24 сентября. Категория 250. Чэнду, Ханчжоу
25 сентября — 2 октября. Категория 500. Пекин, Токио
2–13 октября. Категория Masters 1000. Шанхай
14–20 октября. Категория 250. Алматы, Стокгольм, Антверпен
21–27 октября. Категория 500. Вена, Базель
28 октября — 3 ноября. Категория Masters 1000. Париж
3–9 ноября. Категория 250. Метц, Белград
10–17 ноября. Nitto ATP Finals. Турин
Результаты 2024 года
1. Янник Синнер (Италия) — 9000 очков. 2. Александр Зверев (Германия) — 6115. 3. Карлос Алькарас (Испания) — 6010. 4. Даниил Медведев (Россия) — 4420. 5. Тейлор Фритц (США) — 3890. 6. Каспер Рууд (Норвегия) — 3795. 7. Андрей Рублев (Россия) — 3480. 8. Алекс Де Минаур (Австралия) — 3305. 9. Новак Джокович (Сербия) — 3260. 10. Григор
Димитров (Болгария) — 2835. 11. Томми Пол (США) — 2735. 12. Стефанос Циципас (Греция) — 2735. 13. Хуберт Хуркач (Польша) — 2590. 14. Фрэнсис Тиафо (США) — 2460. 15. Лоренцо Музетти (Италия) — 2225. 16. Хольгер Руне (Дания) — 2185. 17. Себастьян Корда (США) — 2010. 18. Джек Дрейпер (Великобритания) — 1995. 19. Алехандро Табило (Чили) — 1858. 20. Бен Шелтон (США) — 1800... 29. Карен Хачанов (Россия) — 1320.