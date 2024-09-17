«Такие часы выглядят как созданная ИИ картинка против исторического оригинала»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как оммаж стал излюбленным приемом часовых компаний и почему такое решение не всегда оказывается удачным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vacheron Constantin Historiques Фото: Vacheron Constantin Historiques

Переиздание — любимый прием часовых брендов. Что только и по каким случаям не переиздают. Один из самых распространенных поводов — это, конечно, юбилей какой-нибудь знаменитой модели. Вот исполнилось 50 лет Royal Oak в 2022-м, и Audemars Piguet издает лимитку, повторяющую размеры, формы и цвета самой первой модели. Это, конечно, пример положительный, потому что Royal Oak — по-настоящему культовые часы. И купить лимитку в честь полувекового юбилея было мечтой многих коллекционеров.

Но не всегда модель и повод для переиздания достойные. Нередко такие акции становятся для часовых компаний попыткой выйти из кризиса идей. Занятно получается, когда часы не просто становятся оммажем какой-то знаменитой модели или ее переизданием, но их еще пытаются искусственно состарить, будто бы добавить им возраст.

Создателей таких псевдостарых моделей с корпусами из патинированной бронзы или с состаренными циферблатами автор нишевого издания Quill&Pad Тамим Альмуса обвиняет в подлоге, в том, что они пытаются выдать нечто новое за старое. Пусть создатели и говорят, что это создано в 2024 году, но в стилистике 1970-х, на самом деле они пытаются обмануть зрение клиента. Но, как говорит Тамим, такие часы выглядят как сгенерированная искусственным интеллектом картинка против исторического оригинала. Да и вообще, напоминает Тамим: «Регулярное переиздание хитов прошлых лет — плохой знак, свидетельствующий о том, что вы зациклились на зеркале заднего вида, и ваши лучшие годы остались позади».