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«На рубеже XIX–XX веков город называли "русским Барбизоном"»

Петр Воронков — о Тарусе

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, кто посещал этот полный обаяния город в Калужской области и как он связан с литературой и музыкой.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Таруса в Калужской области сегодня. Вот что написал когда-то Константин Паустовский: «Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не было мест таких трогательно русских по своему пейзажу». На рубеже XIX–XX веков Тарусу называли «русским Барбизоном». Здесь жили и сюда приезжали в гости многие деятели культуры: Василий Поленов, Антон Чехов, Алексей Толстой, Святослав Рихтер, Белла Ахмадулина. Однажды Толстой, ссылаясь на рассказ местного жителя, выдумал байку о том, что в центре Тарусы, на площади, в глубокой луже утонул американский турист. Высокое начальство о байке услышало и решило улицы города замостить.

Интересно, что усадьба Василия Поленова находится на противоположном от города берегу Оки, уже не в Калужской, а в Тульской области. От Тарусы на автомобиле — 85 км, а по прямой всего 5 км. Можно добраться на катере или лодке, можно даже яхту арендовать. Кстати, говорить «усадьба» не совсем правильно, официально это музей-заповедник. Если же говорить от души, то это место полное обаяния и красоты. Сам художник, по его же завещанию, похоронен на Беховском сельском кладбище на берегу Оки, на могиле его установлен олонецкий крест.

В десяти километрах от города находится дача нашего прославленного пианиста Святослава Рихтера. Она напоминает не дом в привычном понимании, а скорее сторожевую башню. Кое-кто из туристов пытается связать необычную форму жилища с глубинными смыслами, космическими теориями. Но все гораздо проще: участок был маленький, и дом пришлось строить не вширь, а ввысь, тем не менее внутри он достаточно уютный.

Марина Цветаева и Таруса — отдельная тема. «…Детство верни нам, верни Все разноцветные бусы,— Маленькой, мирной Тарусы Летние дни». Это ее стихи, она даже мечтала быть похороненной здесь. Вместо этого — далекая Елабуга и полная безысходность.

Но вернемся в Тарусу, осенью она особенно хороша. Чистый прозрачный воздух, тишина, природа застывает в преддверии холодов, и только опавшие листья плывут вдоль берегов Оки, как будто странички из старого блокнота.

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