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Коммерсантъ FM
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«Харизма — такая вещь, которую нужно поддерживать»

Дмитрий Гронский — о новом Volkswagen Transporter

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, каким получился автомобиль седьмого поколения.

Фото: VW

Фото: VW

На проходящей сейчас во Франкфурте-на-Майне международной выставке коммерческого транспорта состоялась премьера моделей VW Transporter и Caravella нового, седьмого поколения. Этот автомобиль за долгие десятилетия своего существования не только был эталоном надежности в выполнении самых сложных транспортных задач, но удивительным образом приобрел харизму, о которой другие хозяйственные машины могут только мечтать.

Когда в 1949 году появился VW Transporter T1, ему отводилась скромная роль одной из рабочих «лошадок», которой предстоит восстанавливать послевоенную Германию. Никто и подумать тогда не мог, что спустя небольшое время микроавтобус, получивший прозвище Bulli, станет культовым автомобилем у американских хиппи. Понятно, что харизма — такая вещь, которую нужно поддерживать. Поэтому у нового «Транспортера» есть серьезный во всех смыслах бренд-амбассадор. Это голливудская звезда Джейсон Стейтем, первый рекламный ролик с его участием уже выложен в Сеть. Руководство марки Volkswagen Nutzfahrzeuge решило, что суровый образ «перевозчика» как нельзя лучше подчеркнет характер новых коммерческих автомобилей.

В России марка коммерческих автомобилей VW не представлена уже два с половиной года. Поэтому можно только гадать, оставили бы Стейтема для продвижения продукции на отечественном рынке. Потому что у нас актер уже давно не «перевозчик», а герой многочисленных мемов и афоризмов, которые ему приписываются. Самые приличные из них: «Запомни: всего одна ошибка — и ты ошибся» или «Настоящий мужчина, как ковер тети Зины, с каждым годом лысеет».

Но если без шуток, новые Transporter и Caravella — это больше места, больше полезной нагрузки, большая максимальная масса прицепа. Рабочее место водителя — не «служба одного окна», где все делается через один тачскрин, в кабине оставлено разумное количество физических органов управления. Гамма приводов идет в ногу со временем: есть и эффективные турбодизели, и подключаемые гибриды, и полностью электрические модели. Выставка во Франкфурте продлится до 22 сентября, и представлено на ней еще много чего интересного.

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