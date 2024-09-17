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Коммерсантъ FM
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Зарубежные СМИ: Каковы последствия шторма в странах ЕС?

17 сентября, вторник

Наводнение в Центральной Европе достигло кульминации: Будапешт, Братислава и Вроцлав готовятся принять удар стихии, от которой уже погибли как минимум 17 человек. В некоторых регионах вода отступила, и власти осторожно подсчитывают ущерб. Так, в Словакии его оценивают в €20 млн. Подобные суммы озвучивают и австрийские власти. Подробнее о крупнейшем за 20 лет наводнении в Центральной Европе — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Radovan Stoklasa, Reuters

Фото: Radovan Stoklasa, Reuters

Драматическую ночь пережила польская Ныса. Вечером 16 сентября в 44-тысячном городе объявили эвакуацию из-за подмыва набережной. Военные, пожарные и местные жители, в том числе игроки местной волейбольной команды, взяв в руки лопаты, до четырех часов утра боролись со стихией, сообщает издание Wprost. Теперь к наводнению готовится Вроцлав, мощная волна на Одере достигнет город к вечеру 18 сентября. На помощь пострадавшим польское правительство выделило 1 млрд злотых (€235 млн), и эта сумма неокончательная.

В Чехии худшая ситуация, на юге страны, где 16 сентября продолжались ливни. В Ческе-Будеёвице уровень воды за ночь поднялся на 0,5 м, сообщает агентство CTK. В соседних регионах ситуация стабилизировалась, метеорологи говорят о кульминации паводка. Страховые компании принимают сотни заявок на десятки миллионов крон, но итоговый ущерб будет гораздо выше. В правительстве его оценивают в десятки миллиардов, заявил министр финансов страны Збынек Станюра. Правительству, возможно, придется внести поправки в бюджет, допустил он.

Австрийские страховщики готовятся к большим убыткам, предварительно, речь идет о десятках миллионов евро. Точный ущерб можно будет оценить спустя несколько дней, когда уйдет вода, сообщает Австрийское агентство печати. Но уже понятно, что с ростом числа застрахованных и с учетом инфляции увеличивается и сумма ущерба.

В румынском округе Галац, где вода разрушила 6 тыс. домохозяйств, только каждый пятый дом оказался застрахован, пишет газета Libertatea. В соседней Венгрии принять удар готовится Будапешт. Премьер Виктор Орбан отменил все зарубежные поездки. «Пока худшее не останется позади, я, естественно, не уеду из страны. Я буду здесь, дома»,— цитирует его Index.

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Наводнение в чешском городе Есеник

Наводнение в чешском городе Есеник

Фото: Reuters / David W Cerny

Район, пострадавший от паводка в Липове-Лазне (Чехия)

Район, пострадавший от паводка в Липове-Лазне (Чехия)

Фото: Reuters / David W Cerny

Пожарные возводят водный барьер в историческом районе Праги, чтобы предотвратить попадание паводковых вод на улицы

Пожарные возводят водный барьер в историческом районе Праги, чтобы предотвратить попадание паводковых вод на улицы

Фото: Reuters / David W Cerny

Люди идут по Карлову мосту в Праге под ливнем

Люди идут по Карлову мосту в Праге под ливнем

Фото: Reuters / David W Cerny

Дом, поврежденный паводком, в городе Есеник (Чехия)

Дом, поврежденный паводком, в городе Есеник (Чехия)

Фото: Reuters / David W Cerny

Местные жители и спасатели вытаскивают мужчину из воды в коммуне Слобозия-Конаки (Румыния)

Местные жители и спасатели вытаскивают мужчину из воды в коммуне Слобозия-Конаки (Румыния)

Фото: Reuters

Затопленный район в коммуне Слобозия-Конаки (Румыния)

Затопленный район в коммуне Слобозия-Конаки (Румыния)

Фото: Reuters

Женщина вычерпывает воду из коридора затопленной больницы в коммуне Пече (Румыния)

Женщина вычерпывает воду из коридора затопленной больницы в коммуне Пече (Румыния)

Фото: Reuters / Andreea Campeanu

Пожарные откачивают воду из затопленного дома в коммуне Пече (Румыния)

Пожарные откачивают воду из затопленного дома в коммуне Пече (Румыния)

Фото: Reuters / Andreea Campeanu

Спасатели эвакуируют собаку в коммуне Кудалби (Румыния)

Спасатели эвакуируют собаку в коммуне Кудалби (Румыния)

Фото: Reuters

Пожарный эвакуирует женщину в коммуне Пече (Румыния)

Пожарный эвакуирует женщину в коммуне Пече (Румыния)

Фото: Reuters

Забаррикадированная дверь после сильного ливня в Лангенлойсе (Австрия)

Забаррикадированная дверь после сильного ливня в Лангенлойсе (Австрия)

Фото: Reuters / Lisa Leutner

Наводнение в городе Штайр (Австрия)

Наводнение в городе Штайр (Австрия)

Фото: Reuters / Elisabeth Mandl

Затопленное поле в городе Санкт-Пельтен (Австрия)

Затопленное поле в городе Санкт-Пельтен (Австрия)

Фото: Reuters / Lisa Leutner

Наводнение в городе Санкт-Пельтен (Австрия)

Наводнение в городе Санкт-Пельтен (Австрия)

Фото: Reuters / Lisa Leutner

Река Камп и рекламный щит с изображением лидера австрийской крайне правой Партии свободы (FPO) Герберта Кикла после сильного дождя в Лангенлойсе (Австрия)

Река Камп и рекламный щит с изображением лидера австрийской крайне правой Партии свободы (FPO) Герберта Кикла после сильного дождя в Лангенлойсе (Австрия)

Фото: Reuters / Lisa Leutner

Наводнение в городе Лангенлойс (Австрия)

Наводнение в городе Лангенлойс (Австрия)

Фото: Reuters / Lisa Leutner

Уровень воды в реке Дунай неподалеку от города Оттенсхайм (Австрия)

Уровень воды в реке Дунай неподалеку от города Оттенсхайм (Австрия)

Фото: Reuters / Elisabeth Mandl

Наводнение в чешском городе Есеник

Наводнение в чешском городе Есеник

Фото: Reuters / David W Cerny

Дом на затопленном участке вдоль реки Аист (Австрия)

Дом на затопленном участке вдоль реки Аист (Австрия)

Фото: Reuters / Elisabeth Mandl

Наводнение в городе Кремс (Австрия)

Наводнение в городе Кремс (Австрия)

Фото: Reuters / Lisa Leutner

Обрушившийся из-за стихийного бедствия мост в Дрездене (Германия)

Обрушившийся из-за стихийного бедствия мост в Дрездене (Германия)

Фото: AP / Markus Schreiber

Паводок неподалеку от города Розенхайм (Германия)

Паводок неподалеку от города Розенхайм (Германия)

Фото: Reuters / Anja Guder

Затопленное кладбище в городе Бжеще (Чехия)

Затопленное кладбище в городе Бжеще (Чехия)

Фото: Reuters

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Наводнение в чешском городе Есеник

Фото: Reuters / David W Cerny

Район, пострадавший от паводка в Липове-Лазне (Чехия)

Фото: Reuters / David W Cerny

Пожарные возводят водный барьер в историческом районе Праги, чтобы предотвратить попадание паводковых вод на улицы

Фото: Reuters / David W Cerny

Люди идут по Карлову мосту в Праге под ливнем

Фото: Reuters / David W Cerny

Дом, поврежденный паводком, в городе Есеник (Чехия)

Фото: Reuters / David W Cerny

Местные жители и спасатели вытаскивают мужчину из воды в коммуне Слобозия-Конаки (Румыния)

Фото: Reuters

Затопленный район в коммуне Слобозия-Конаки (Румыния)

Фото: Reuters

Женщина вычерпывает воду из коридора затопленной больницы в коммуне Пече (Румыния)

Фото: Reuters / Andreea Campeanu

Пожарные откачивают воду из затопленного дома в коммуне Пече (Румыния)

Фото: Reuters / Andreea Campeanu

Спасатели эвакуируют собаку в коммуне Кудалби (Румыния)

Фото: Reuters

Пожарный эвакуирует женщину в коммуне Пече (Румыния)

Фото: Reuters

Забаррикадированная дверь после сильного ливня в Лангенлойсе (Австрия)

Фото: Reuters / Lisa Leutner

Наводнение в городе Штайр (Австрия)

Фото: Reuters / Elisabeth Mandl

Затопленное поле в городе Санкт-Пельтен (Австрия)

Фото: Reuters / Lisa Leutner

Наводнение в городе Санкт-Пельтен (Австрия)

Фото: Reuters / Lisa Leutner

Река Камп и рекламный щит с изображением лидера австрийской крайне правой Партии свободы (FPO) Герберта Кикла после сильного дождя в Лангенлойсе (Австрия)

Фото: Reuters / Lisa Leutner

Наводнение в городе Лангенлойс (Австрия)

Фото: Reuters / Lisa Leutner

Уровень воды в реке Дунай неподалеку от города Оттенсхайм (Австрия)

Фото: Reuters / Elisabeth Mandl

Наводнение в чешском городе Есеник

Фото: Reuters / David W Cerny

Дом на затопленном участке вдоль реки Аист (Австрия)

Фото: Reuters / Elisabeth Mandl

Наводнение в городе Кремс (Австрия)

Фото: Reuters / Lisa Leutner

Обрушившийся из-за стихийного бедствия мост в Дрездене (Германия)

Фото: AP / Markus Schreiber

Паводок неподалеку от города Розенхайм (Германия)

Фото: Reuters / Anja Guder

Затопленное кладбище в городе Бжеще (Чехия)

Фото: Reuters

Смотреть

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