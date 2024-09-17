Зарубежные СМИ: Каковы последствия шторма в странах ЕС?
17 сентября, вторник
Наводнение в Центральной Европе достигло кульминации: Будапешт, Братислава и Вроцлав готовятся принять удар стихии, от которой уже погибли как минимум 17 человек. В некоторых регионах вода отступила, и власти осторожно подсчитывают ущерб. Так, в Словакии его оценивают в €20 млн. Подобные суммы озвучивают и австрийские власти. Подробнее о крупнейшем за 20 лет наводнении в Центральной Европе — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Фото: Radovan Stoklasa, Reuters
Драматическую ночь пережила польская Ныса. Вечером 16 сентября в 44-тысячном городе объявили эвакуацию из-за подмыва набережной. Военные, пожарные и местные жители, в том числе игроки местной волейбольной команды, взяв в руки лопаты, до четырех часов утра боролись со стихией, сообщает издание Wprost. Теперь к наводнению готовится Вроцлав, мощная волна на Одере достигнет город к вечеру 18 сентября. На помощь пострадавшим польское правительство выделило 1 млрд злотых (€235 млн), и эта сумма неокончательная.
В Чехии худшая ситуация, на юге страны, где 16 сентября продолжались ливни. В Ческе-Будеёвице уровень воды за ночь поднялся на 0,5 м, сообщает агентство CTK. В соседних регионах ситуация стабилизировалась, метеорологи говорят о кульминации паводка. Страховые компании принимают сотни заявок на десятки миллионов крон, но итоговый ущерб будет гораздо выше. В правительстве его оценивают в десятки миллиардов, заявил министр финансов страны Збынек Станюра. Правительству, возможно, придется внести поправки в бюджет, допустил он.
Австрийские страховщики готовятся к большим убыткам, предварительно, речь идет о десятках миллионов евро. Точный ущерб можно будет оценить спустя несколько дней, когда уйдет вода, сообщает Австрийское агентство печати. Но уже понятно, что с ростом числа застрахованных и с учетом инфляции увеличивается и сумма ущерба.
В румынском округе Галац, где вода разрушила 6 тыс. домохозяйств, только каждый пятый дом оказался застрахован, пишет газета Libertatea. В соседней Венгрии принять удар готовится Будапешт. Премьер Виктор Орбан отменил все зарубежные поездки. «Пока худшее не останется позади, я, естественно, не уеду из страны. Я буду здесь, дома»,— цитирует его Index.
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