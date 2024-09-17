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Коммерсантъ FM
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Кашмирскую проблему бросят в урну

Спорный регион Индии собирается провести первые демократические выборы

На индийской союзной территории Джамму и Кашмир в среду стартуют выборы в местный парламент, которые станут первым региональным голосованием после отмены ст. 370 конституции Индии, наделявшей Джамму и Кашмир особым статусом. Предстоящие выборы призваны поставить точку в споре о Кашмире, который остается главной болевой точкой в отношениях Индии и Пакистана с первых дней их независимости. В то время как индийские власти намерены завершить интеграцию населенного преимущественно мусульманами региона в состав страны, в Пакистане не отказываются от поддержки кашмирских сепаратистов. Неожиданный выпад против Дели сделал и верховный лидер Ирана Али Хаменеи, упомянувший Индию в числе стран, в которых мусульмане подвергаются гонениям.

Участники предвыборного митинга в деревне Дору на юге Кашмира

Участники предвыборного митинга в деревне Дору на юге Кашмира

Фото: Sharafat Ali, Reuters

Участники предвыборного митинга в деревне Дору на юге Кашмира

Фото: Sharafat Ali, Reuters

Выборы в законодательное собрание приграничной с Пакистаном индийской союзной территории Джамму и Кашмир пройдут в три этапа — 18, 25 сентября и 1 октября, результаты будут объявлены 4 октября. Голосование в единственном регионе страны, где большинство населения составляют мусульмане, будет проводиться впервые за последние десять лет. При этом предстоящие выборы станут первым в истории Кашмира демократическим волеизъявлением на спорной территории после того, как в августе 2019 года была отменена ст. 370 конституции страны, с первых дней индийской независимости наделявшая штат Джамму и Кашмир особым статусом.

Начавшаяся пять лет назад мирная интеграция в состав индийской федерации ее самого проблемного региона, который на протяжении десятилетий оставался «государством в государстве» и служил главным плацдармом сепаратистских настроений, уже внесла в жизнь Кашмира, из-за которого Индия и Пакистан воевали трижды — в 1947, 1965 и 1999 годах, заметные перемены.

В то же время индийские власти исходят из того, что о завершении преобразований можно будет говорить только после того, как в реорганизованном Кашмире появятся демократически избранные органы власти.

«Эти выборы знаменуют собой большой шаг вперед в усилиях по выполнению постановления верховного суда о возвращении демократии в Джамму и Кашмирскую долину к 30 сентября. Люди хотят перемен. Они хотят творить свое новое будущее»,— заявил в эфире индийского телеканала NDTV глава избирательной комиссии Раджив Кумар, пообещав приложить максимум усилий для того, чтобы предстоящие выборы в Джамму и Кашмире стали безопасными и успешными.

Главной переменой, достигнутой за последние пять лет, стало снижение террористической активности в Кашмире. В своем письменном ответе на запрос парламентариев накануне выборов замглавы МВД Индии Нитьянанд Рай сообщил об угасающей террористической активности в регионе. Так, в текущем году в Кашмире было совершено 11 терактов и произошло 24 вооруженных столкновения, в ходе которых были убиты 14 сотрудников службы безопасности и 14 гражданских лиц. Для сравнения, в прошлом году в более чем 50 терактах и вооруженных столкновениях погибли 30 силовиков и 14 мирных жителей. «Усилия правительства направлены на то, чтобы демонтировать экосистему террора. Меры безопасности усиливаются для поддержания мира и стабильности»,— сообщил Нитьянанд Рай.

Примечательно, что в пятую годовщину отмены ст. 370 конституции Индии, которая отмечалась 5 августа, в союзной территории Джамму и Кашмир были приведены в повышенную готовность дислоцированные в регионе армейские подразделения и силы полиции, на дорогах был усилен контрольно-пропускной режим и установлены блокпосты.

Из-за угрозы терактов военнослужащим и полицейским было предписано избегать перемещений транспортными колоннами, был также приостановлен традиционный марш паломников к индуистским святыням в предгорьях Гималаев.

Однако действующие в регионе сепаратистские группировки, не прекратившие вооруженную борьбу за независимость Кашмира, тогда так и не рискнули бросить новый серьезный вызов властям и силам безопасности — пятая годовщина упразднения штата Джамму и Кашмир прошла относительно спокойно. Учитывая это, центральные власти рассчитывают на то, что и местные выборы в регионе также удастся провести без особых эксцессов.

Как ожидается, интересу к выборам должен способствовать происходящий в Кашмире рост политической активности населения после десятилетий апатии и нежелания принимать участие в демократическом процессе из-за угрозы терактов.

Весьма символично, что на общенациональных парламентских выборах в Индии, которые прошли в нынешнем году, в Кашмире была зафиксирована самая высокая явка — 58,46%.

Между тем политическая борьба обещает стать острой, и один из главных вопросов — отношения с соседним Пакистаном, остающимся главной внешней силой, поддерживающей кашмирских сторонников «азади» (независимость).

«Пока мы не сможем полностью искоренить терроризм в Джамму и Кашмире, мы не будем вести никаких переговоров с Пакистаном. Мы не начнем торговлю с ним, пока не добьемся этой цели»,— заявил на предвыборном митинге в Джамму и Кашмире перед началом выборов в законодательное собрание этой союзной территории глава МВД Индии Амит Шах.

Поводом для столь жесткого предупреждения послужили предвыборные заявления лидеров ряда оппозиционных региональных партий, пообещавших возобновить приграничную торговлю с Пакистаном в случае их победы на выборах.

«Эти силы ради своей политической выгоды ввергли Джамму и Кашмир в пучину терроризма, в результате которого за последние 35 лет погибли 40 тыс. человек»,— указал глава МВД Индии.

Ранее в конце июля в своем обращении по случаю 25-летия победы Индии в вооруженном конфликте с Пакистаном 1999 года (Каргильская война) премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что вооруженные силы страны по-прежнему готовы дать достойный ответ на все проявления терроризма. «Пакистан не извлек никаких уроков из своей истории. Сегодня он пытается доказать свою значимость с помощью терроризма и опосредованной войны, но эти усилия никогда не увенчаются успехом. Наши солдаты сокрушат терроризм со всей силой, и враг получит достойный ответ»,— пообещал премьер Моди.

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Подтверждением того, что Пакистан не намерен отказываться от поддержки сепаратистских настроений в индийском Кашмире, стали состоявшиеся в прошлом месяце в «государстве чистых» (официальное название Пакистана на языке урду) массовые мероприятия, посвященные так называемому Дню против эксплуатации Индией народа Кашмира.

В пятую годовщину упразднения особого статуса Джамму и Кашмира премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетил город Музаффарабад (административный центр контролируемой Пакистаном части Кашмира) и обратился к нации, заявив о солидарности с народом Кашмира, а также выразив протест против решения Индии отменить особый статус этого региона.

Неожиданный выпад против Дели накануне выборов в Джамму и Кашмире сделал и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, упомянувший Индию в числе стран, в которых мусульмане «испытывают страдания».

В комментарии, размещенном в социальной сети Х, Али Хаменеи также упомянул в этом же контексте Газу и Мьянму и указал на то, что «исламский мир не должен оставаться равнодушным к положению мусульман в этих местах».

На заявление аятоллы Хаменеи немедленно отреагировал МИД Индии. «Мы решительно осуждаем комментарии, сделанные верховным лидером Ирана в отношении меньшинств в Индии. Они являются дезинформацией и неприемлемы. Странам, высказывающим замечания в отношении меньшинств, рекомендуется ознакомиться с их собственным опытом, прежде чем делать какие-либо замечания в отношении других»,— говорится в заявлении индийского дипломатического ведомства.

Сергей Строкань

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