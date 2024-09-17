В Челнах взыскали 100 тысяч рублей с таксиста в пользу ветерана труда и пенсионерки

В Набережных Челнах суд удовлетворил иск городского прокурора и взыскал с таксиста незаконно полученные 100 тыс. руб. в пользу ветерана и пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Ранее прокуратура города потребовала вернуть потерпевшим деньги. В июле 2023 года пенсионерка и ветеран труда передали таксисту 100 тыс. руб. Потерпевшая отдала деньги мошенникам, потому что думала, что ее сын попал в ДТП. Водитель такси отказался возвращать денежные средства.

Прокуратура Челнов обратилась в суд с иском с требованием взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения.

Диана Соловьёва