17 сентября стартует Лига чемпионов. Главный клубный турнир континента впервые пройдет в новом формате, который должен увеличить доходы UEFA с €3,5 млрд за сезон до €5 млрд. Кроме того, матчи Лиги чемпионов не будут транслировать на общедоступных телеканалах. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz, Reuters Фото: Manon Cruz, Reuters

Разобраться в нюансах нового формата Лиги чемпионов сразу непросто. Главное, что нет привычных групп, и все команды сведены в единую турнирную таблицу. Клубов теперь 36, и каждый сыграет четыре матча дома и четыре на выезде, причем с разными соперниками. В play-off, формат которого не меняли, напрямую выходит первая восьмерка. 12 аутсайдеров покидают розыгрыш, остальных ждут стыки. После столь кардинальных реформ UEFA даже знаменитый гимн Генделя выпустила в новой аранжировке, где инструментальная партия отошла на второй план, а главным стал вокал. Организаторы уверены, что в новом формате ярких вывесок будет больше. Хотя пока ко всему, что происходит, многие относятся настороженно. Все-таки Лига чемпионов в привычном для болельщиков виде существовала с 90-х.

Но, как бы ни менялся формат, фавориты последних лет остались теми же. Букмекеры видят главным претендентом на победу в этом сезоне «Манчестер Сити». «Лига Ставок» предлагает пари на такой исход с коэффициентом 3,4. Вторым в этой табели о рангах идет мадридский «Реал», взять его успех можно за 4,5. Остальные претенденты уже не так очевидны. Победа лондонского «Арсенала» идет за 10, «Баварии» и «Барселоны» — за 13, а «Пари Сен-Жермен» — аж за 20. ПСЖ не считается главным фаворитом, но может преподнести сюрприз, отметил в беседе с “Ъ FM” комментатор Владислав Батурин: «Как выглядит этот новый ПСЖ — помолодевший, подровнявшийся по составу, скажем так. Но уровень ни в коей мере не упал, несмотря на то, какие у него соперники. А мы знаем, что ПСЖ, наверное, во многом не повезло. Тем не менее у меня предчувствие, что эта команда может наконец-то сейчас, в таком виде, выстрелить в этом турнире».

Но ПСЖ начинает свой путь в Лиге чемпионов в среду, а во вторник нас ждет шесть матчей, среди которых выделяются три: «Ювентус»—ПСВ, «Милан»—«Ливерпуль» и «Реал» (Мадрид)—«Штутгарт». Явные фавориты есть в каждой встрече. Но особенно заманчиво смотрится победа «Ювентуса» над голландским клубом. Коэффициент на домашний успех туринцев в «Лиге Ставок» составляет 1,75. Гостевую победу «Ливерпуля» в Милане можно взять вообще за 1,88. Но на старте турнира возможны сюрпризы, уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «Делать какие-то прогнозы рано. Мы должны все же посмотреть, в каком состоянии команды, поскольку появились какие-то новички, во многих клубах поменялись тренеры. Так что надо подождать один-два тура, и тогда будем конкретно разбираться, кто и на что способен».

Впрочем, есть две встречи, где сомневаться в победе одной из команд сложно: «Реал»—«Штутгарт» в Мадриде и «Бавария»—«Динамо» (Загреб) в Мюнхене. Коэффициенты на успех фаворитов в «Лиге Ставок» не очень высокие — 1,28 на «Реал» и 1,12 на «Баварию». Но кажется, что дело верное. Комментатор встречи «Бавария»—«Динамо» Владислав Батурин не сомневается в итоговом результате: «Весь вопрос только в том, что у нее очень молодой тренер, без глобального опыта. Но "Бавария" сделала ставку на Венсана Компани, посмотрим, сработает она или нет в долгосрочной перспективе. А в ближайшем противостоянии "Бавария" победит и, скорее всего, с крупным счетом».

Стоит сказать, что в свободном доступе Лиги чемпионов больше не будет. Посмотреть все матчи можно в онлайн-кинотеатре Okko, естественно, на платной основе. Организаторы турнира предлагают болельщикам два игровых слота. Первый в 19:45, где сегодня сойдутся «Ювентус»—ПСВ и «Янг Бойз»—«Астон Вилла». Второй в 22:00, где в центре внимания, скорее всего, окажутся «Милан»—«Ливерпуль» и «Реал»—«Штутгарт».