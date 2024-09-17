Водителя и пассажира госпитализировали после ДТП в Сочи

Во вторник, 17 сентября, на трассе в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. Двух человек госпитализировали, сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

По предварительным данным, водитель автомобиля «Деу Нексия» не смог справиться с управлением на скользкой дороге и столкнулся с бетонным ограждением. В результате удара пострадали водитель и его 17-летний пассажир. Обоих оперативно госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП. Правоохранительные органы города устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на трассе Джубга — Сочи груженый грузовик перевернулся и перекрыл движение. Сейчас сотрудники ДПС вручную регулируют дорожное движение.

Мария Удовик