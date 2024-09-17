Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водителя и пассажира госпитализировали после ДТП в Сочи

Во вторник, 17 сентября, на трассе в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. Двух человек госпитализировали, сообщает пресс-служба УВД города.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

По предварительным данным, водитель автомобиля «Деу Нексия» не смог справиться с управлением на скользкой дороге и столкнулся с бетонным ограждением. В результате удара пострадали водитель и его 17-летний пассажир. Обоих оперативно госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП. Правоохранительные органы города устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на трассе Джубга — Сочи груженый грузовик перевернулся и перекрыл движение. Сейчас сотрудники ДПС вручную регулируют дорожное движение.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...