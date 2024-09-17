Сочи вошел в топ-15 городов с высокими зарплатами

Сочи занял 15-ю строчку в рейтинге российских городов, где предлагают самые высокие зарплаты. Самые высокие средние зарплаты в России предлагают в Москве — 78,2 тыс. руб. для новых специалистов, это на 8% больше, чем летом 2023 года, говорится в исследовании «Авито Работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Второе место у Санкт-Петербурга. В северной столице средняя зарплата составляет 70,6 тыс. руб. (+6%). На третьем месте Екатеринбург со средней зарплатой 68,3 тыс. руб. (+5%).

Краснодар занял шестое место. В краевом центре средняя зарплата, согласно данным исследования, составляет 66,1 тыс. руб., что на 7% больше, чем годом ранее. В Сочи средняя зарплата составляет 60,4 тыс. руб., она выросла за год сразу на 14%.

В целом по стране средняя предлагаемая зарплата составила 67,2 тыс. руб., это на 9% больше, чем летом прошлого года. Исследование составлялось на основе усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на «Авито Работе».

Вячеслав Рыжков