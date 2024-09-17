В августе 2023 года в Татарстане выдали 5,1 тыс. автокредитов. Объем выплат в республике за август составил 7,5 млрд руб. Эти показатели на 16% меньше, чем за предыдущий месяц. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на 16% снизились объем и количество выданных автокредитов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Татарстане на 16% снизились объем и количество выданных автокредитов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Несмотря на снижение количества автокредитов, Татарстан занял 5 место по числу и объему выплат, выданных населению. В топ-5 регионов по объему автокредитов также вошли:

Москва (объемом 15,2 млрд руб. кредитов);

Московская область (13,5 млрд);

Санкт-Петербург (9,4 млрд);

Краснодарский край (7,9 млрд).

Сокращение показателей выданных автокредитов бюро зафиксировало во всех регионах, находящихся на первых 30 позициях в рейтинге.

В среднем стоимость новых автомобилей в Приволжском федеральном округе за период с августа 2023 года по август 2024 года снизилась на 6,3%. Средняя стоимость нового авто в округе составляет 3 млн руб.

Диана Соловьёва