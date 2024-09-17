На ул. Ибрагимова в Казани демонтировали детскую площадку

В Казани после вмешательства прокуратуры Ново-Савиновского района на ул. Ибрагимова во дворе дома 59 демонтировали детскую площадку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Сообщалось, что детская площадка представляла опасность для детей. Конструкции состояли из гнилых досок. В некоторых местах торчали гвозди. На территории детской площадки к одной из веток была прикреплена тарзанка, веревка находилась над железными трубами.

Прокуратура Ново-Савиновского района провела проверку соблюдения требований законодательства при использовании игровой площадки и в результате приняла решение демонтировать детскую площадку.

Диана Соловьёва