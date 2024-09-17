«Украинское безумие начинает заражать собой Запад»

ФБР не располагает данными о сообщниках подозреваемого в покушении на Дональда Трампа. Спецслужбы продолжают выяснять обстоятельства нападения, но пока нет сведений, что предполагаемый стрелок действовал в сговоре с кем-либо. Исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу заявил, что подозреваемый не успел открыть огонь по бывшему президенту, поскольку тот не был в зоне прямой видимости. СМИ со ссылкой на судебные документы сообщают, что задержанному Райану Уэсли Рауту грозит до 20 лет тюрьмы и штраф около $500 тыс. Уточняется, что пока следователи готовы предъявить ему обвинение только в незаконном хранении огнестрельного оружия. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, как отразится произошедшее на предвыборной гонке в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Реакция в США и остальном мире на второе покушение на Дональда Трампа разительно отличается от той, что мы наблюдали после первой попытки убить бывшего президента два месяца назад, 13 июля. На сей раз все гораздо спокойнее и гораздо менее драматично. В какой-то степени это можно понять: сентябрьская картинка не идет ни в какое сравнение с июльской. Нет ни простреленного уха, ни окровавленного Трампа, который грозит кулаком своим врагам. Отсюда и более вялая реакция СМИ, и молчание многих мировых лидеров, и отсутствие пафосно-максималистских прогнозов, как в июле, в том духе, что судьба гонки теперь решена, что сам Господь хранит кандидата от республиканцев, что именно ему суждено спасти США.

Сегодня все буднично, рутинно: Америка начинает привыкать к покушениям на своих лидеров, точнее, на одного из них.

Как заметил миллиардер Илон Маск, ни Джо Байдена, ни Камалу Харрис никто убить не пытался. Насилие почему-то направлено в одну сторону. Новый момент, которого не было в июле, это очень уж специфическая личность покушавшегося. Предыдущий несостоявшийся убийца — застреленный полицией 20-летний Томас Мэтью Крукс, так и остался «человеком без лица», о нем до сих пор мало что известно. Что же касается задержанного во Флориде 58-летнего Райана Уэсли Раута, то с ним все иначе. Его психологический портрет очевиден — это активист, буквально повернутый на Украине. После начала СВО он много раз был в Киеве, снимался в рекламных роликах запрещенного в России полка «Азов» и даже пытался вербовать в ВСУ бывших афганских военных, оставшихся без работы после смены власти в Кабуле.

Логично предположить, что именно позиция Трампа по Украине стала одной из причин, почему Раут решил его убить. И это тревожный звонок не только для США. Украинское безумие, украинский радикализм, украинская токсичность начинают заражать собой Запад.

И если этот процесс не остановить, если не заморозить конфликт в том или ином виде, дело может зайти слишком далеко.

И будет появляться все больше таких людей, как Раут, готовых перенести украинскую войну на американскую и европейскую почву. Когда активисты на Западе, наиболее пассионарные представители так называемого гражданского общества начинают смотреть на мир украинскими глазами, это становится смертельно опасно для окружающих. В любом конфликте важно вовремя остановиться. К сожалению, удается это не всем и не всегда.

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