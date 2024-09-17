16 сентября задержали 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения

16 сентября в Казани задержали 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в ГАИ Казани.

Еще 4 водителя не имели прав управления транспортным средством. Полиция доставила в отдел 3 граждан по подозрению в совершении преступления.

За вчерашний день зафиксировали 177 дорожно-транспортных происшествий. 3 ДТП произошли в результате столкновения транспортных средств, в происшествиях есть пострадавшие. 2 столкновения произошли в результате выезда с прилегающей территории, еще один случай зафиксировали при повороте налево.

Диана Соловьёва