«Шансов на мир немного»

В Кремле заявили, что иностранные, в частности американские, военные и так принимают участие в конфликте на Украине. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз прокомментировал перспективу выдачи Киеву разрешения применять западные ракеты вглубь российской территории. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам личной встречи 15 сентября ушли от прямого ответа на этот вопрос. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ясность наступит уже совсем скоро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский частично раскрыл содержание своего «плана победы» под условным названием «сделайте Украину сильной». Союзникам, в частности, предлагается оказать стране максимальную военную и экономическую помощь. Кроме того, рядовые россияне должны почувствовать на себе всю тяжесть боевых действий. И тогда Кремль будет вынужден пойти на переговоры, а в результате этого наступит мир.

При этом в Киеве явно дают понять, что то самое разрешение наносить удары вглубь РФ западными ракетами, то, насчет чего развернулась в последние дни жаркая дискуссия, и есть ключевой элемент указанного выше плана. Смысл такой: в случае отказа Украина проиграет, и вы, партнеры западные, будете в этом виноваты. Вы же этого не хотите, так ведь? Значит, нужно идти навстречу.

Тем временем продолжают поступать новые подробности относительно этого самого разрешения. Есть такое мнение, что оно уже получено, но касается не американских, а британских и французских ракет. Стороны решили никак этот вопрос не комментировать, но до поры до времени. Здесь все просто: если удар высокоточным оружием по международно признанной территории Российской Федерации будет нанесен, значит, согласовали, если нет — значит, согласуют в другой раз.

Можно еще раз напомнить, как развивались события до этого. Сначала очень долго решали выдавать ли танки, потом самолеты, теперь вот ракеты. Все это в итоге Украине поступило, правда, не в тех количествах, в которых хотелось.

Впрочем, идем дальше. Стала известна дата выступления Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН — 25 сентября. За день до этого свою речь произнесет Джо Байден. После, видимо, ясности станет больше.

Ранее издание Bild сообщило, что Зеленский на самом деле согласен заморозить боевые действия на некоторых направлениях. Все это, конечно же, с гневом опровергли. И это неудивительно — формула «мир в обмен на территории» для многих неприемлема, особенно для военных. Возможно, утечку в СМИ допустили специально, дабы изучить реакцию.

Между тем логично предположить, что воинственная риторика — это одно, а на деле иногда получается другое. В Москве тем временем заявили, что западные инструкторы уже на Украине, и таким образом Запад непосредственно вовлечен в конфликт. Без всяких разрешений и согласований. Как бы то ни было, видно, что шансов на мир немного. Возможно, потому, что военный сценарий еще себя не исчерпал. И когда это произойдет, сложно сказать.

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