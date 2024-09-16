«Финам» открыл внебиржевые торги

«Финам» запустил внебиржевые торги долларом для розничных клиентов. Операции с валютой стали недоступны на биржевых торгах после введения июньских санкций. И теперь брокер готов предоставить такую возможность всем клиентам вне зависимости от их статуса. Выводить валюту можно на банковский счет, а комиссии взимаются согласно действующему тарифу пользователя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Выводить деньги можно будет на счет банка «Финам», рассказал “Ъ FM” заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу финансовой группы Дмитрий Леснов: «С точки зрения клиента здесь абсолютно ничего не меняется. В привычном интерфейсе торгового приложения он видит котировальный стакан и, собственно говоря, отправляет заявку. Только раньше он отправлял заявку в биржевой стакан, сейчас это внебиржевой стакан, где основными участниками являются банки.

Соответственно, мы выступаем как некий посредник через банковскую структуру и принимаем заявки от розничных клиентов. Они могут выводить валюту недружественных стран, в данном случае доллар, на банковские реквизиты банка "Финам", то есть внутри банковской структуры, а уже с текущего счета можно выводить деньги на те реквизиты, которые клиенту доступны».

Внебиржевые торги валютой обещают открыть и другие игроки, пишет Forbes. Например, «БКС Мир инвестиций» и инвесткомпания «Риком-Траст». И это логичное развитие рынка, уверен эксперт Ассоциации розничных инвесторов Антон Джуган: «Валютные торги на бирже были разбиты. Где-то в 2005-2007 годах все это стало концентрироваться на базе ММВБ. По сути, к 2008-му не стало региональных валютных бирж, далее была либерализация валютного рынка в России, и Московская биржа в свой валютный стакан допустила через брокеров физиков, в том числе дала крупным компаниям торговать валютой вообще без брокера.

Национальный клиринговый центр был де-юре кредитной организацией, она была по всем валютным торгам контрагентом по сделкам. После того как в России умер биржевой валютный рынок, пошел обратный процесс, так называемая децентрализация валютного рынка. Каждый банк, не брокер, в первую очередь банк, может внутри себя запустить ту или иную внебиржевую торговлю валютой. Никаких ограничений глобально нет, потому что они в данном случае будут говорить, что сделки проходят внутри них, а контрагент — сам же этот банк.

Это нормальный процесс. Каждый банк будет создавать свою внутреннюю котировку. Чем больше таких банков будет, тем более курс Центрального банка будет репрезентативным. При этом мы полностью размыли ликвидность, она никак не добавится и не уменьшится, просто, наверное, клиентам "Финама" будет дешевле и проще конвертировать валюту чисто технически».

В самом «Финаме» отметили, что на внебиржевом сегменте динамика курса зависит от ситуации на рынке, спроса и предложения среди участников. При этом сделки с валютой заключаются в российском контуре, это минимизирует риск блокировки активов или остановки торгов.

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Иван Корякин