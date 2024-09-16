Спрос на автомобили Changan с пробегом в Сочи вырос в четыре раза

Специалисты зафиксировали резкий рост интереса к автомобилям с пробегом китайского бренда Changan в Сочи. Летом 2024 года спрос на машины от этой автокомпании вырос более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе сервиса «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В целом предложение автомобилей с пробегом в Сочи увеличилось на 10,3%. Средняя стоимость таких машин в регионе составила 1,3 млн руб. В числе наиболее популярных марок остаются ВАЗ (LADA), Mercedes-Benz и Toyota. ВАЗ (LADA) занимает лидирующую позицию с долей спроса 19,2%, в то время как Mercedes-Benz и Toyota делят второе место с долей по 8,6%.

Специалисты зафиксировали заметный рост интереса к модели ВАЗ (LADA) Niva Legend, спрос на которую увеличился в 2,9 раза. Несмотря на тенденцию роста интереса к китайским автомобилям, тренд на отечественные машины продолжает оставаться актуальным.

У сочинцев также популярны электромобили. Спрос на электрокары с пробегом летом 2024 года увеличился на 31%. Однако эти авто все еще занимают небольшую долю рынка (0,9% от общего спроса). По-прежнему доминируют автомобили с бензиновыми двигателями, на долю которых приходится 85,9% покупок.

Мария Удовик