В Татарстан поставят 6212 упаковок препарата Трипторелин на сумму около 28,8 млн руб. для граждан, имеющих право на получение государственной соцпомощи. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на 28,8 млн рублей закупят лекарства для лечения эндометриоза

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане на 28,8 млн рублей закупят лекарства для лечения эндометриоза

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трипторелин — препарат для приготовления суспензии для внутримышечного введения. Одна упаковка лекарства стоит примерно 4,6 тыс. руб.

Заказчиком выступает минздрав Татарстана. Закупка запланирована в два этапа. Первую партию лекарств поставят в Татарстан с 10 по 20 декабря 2024 года. Еще 3,1 тыс. упаковок препарата привезут с 20 мая по 1 июня следующего года.

Трипторелин показан для лечения эндометриоза, миомы матки и симптоматического лечения гормонозависимого рака предстательной железы. Эндометриоз и миома матки — хронические гинекологические заболевания. В некоторых случаях осложнения этих заболеваний могут привести к затруднениям в наступлении беременности и даже бесплодию.

Диана Соловьёва