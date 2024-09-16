СК ищет халатность при строительстве школы в Погорелке

СУ СК России по Ярославской области проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за несданной школы в селе Погорелка Рыбинского района. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство строительства Ярославской области Фото: Министерство строительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что школу в Погорелке планировали сдать еще год назад. 2 сентября 2024 года на территории нового учреждения даже провели торжественную линейку для учеников. Однако школа так и не открылась. В администрации района сообщили, что переезд в новое учреждение запланирован после проведения пусконаладочных работ.

Следователи подчеркнули, что в настоящее время работы еще не закончены, а 140 детей лишены возможности заниматься в новой школе. Напомним, что школьники пока вынуждены ходить заниматься в учреждение 1872 года постройки.

«Руководитель следственного управления СК России по Ярославской области Александр Бессмельцев поручил провести доследственную проверку по данному факту. Ход и результат проверочных мероприятий поставлены руководством регионального следственного управления на контроль»,— сообщили в СУ СК.

Алла Чижова