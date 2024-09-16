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Сельчане берега попутали

В участниках драки за место у пруда в Башкирии увидели этногруппировку

Следователи разбираются в конфликте, произошедшем в селе Кудеевский в Иглинском районе Башкирии. Его жертвами, как следует из данных правоохранительных ведомств, стали местные жители, решившие искупаться в карьере, который находится в аренде у предпринимательницы. По версии следствия, супруг арендатора, являющийся авторитетным представителем в местной криминальной иерархии, со своими знакомыми и собакой бойцовской породы преследовал купальщиков до их дома. Там между компаниями произошла потасовка, в результате которой четыре человека получили ранения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. В правоохранительных органах полагают, что напавшие — члены этнической преступной группировки.

Задержание Станислава Куликова

Задержание Станислава Куликова

Фото: УФСБ по РБ

Задержание Станислава Куликова

Фото: УФСБ по РБ

Драка из-за карьера в селе Кудеевский в Иглинском районе Башкирии переросла в уголовное дело. Как сообщили пресс-службы региональных управлений ФСБ и СКР, по делу о хулиганстве задержан главный обвиняемый. По данным «Ъ-Уфа», речь идет о 46-летнем Станиславе Куликове, чья жена арендует водоем.

Инцидент произошел в июле, сообщили в управлении СКР, когда Станислав Куликов «совместно со своими знакомыми стал предъявлять претензии семье из четырех человек».

Жители Кудеевского, отец и три брата (по данным «Ъ», их фамилия Малышевы) решили искупаться в предназначенном для платной рыбалки водоеме, и это не понравилось обвиняемому.

«В дальнейшем, используя как малозначительный повод ранее возникшие противоречия, мужчина вместе с сообщниками проследил за членами семьи до их дома, где вступил с ними в открытый конфликт, устроив драку с применением металлического прута. Кроме того, один из сообщников обвиняемого угрожал оппонентам пистолетом»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В массовой драке представители обеих сторон получили травмы. Кроме того, инцидент всполошил жителей села: был нарушен общественный порядок и спокойствие, отмечают в управлении СКР.

Подозреваемые скрылись с места преступления. Позднее Станислава Куликова нашли и задержали сотрудники управления ФСБ по республике. В ведомстве полагают, что после драки в Кудеевском была «выявлена и пресечена преступная деятельность этнической группировки», члены которой применили насилие в отношении жителей села, совершили вооруженное нападение на них, используя предмет, «внешне схожий с огнестрельным оружием, из которого производились выстрелы» и собаку бойцовской породы, нанесли вред здоровью, а также угрожали убийством и обещали уничтожить имущество.

По материалам управления ФСБ и МВД по Башкирии было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В УФСБ отмечают, что Станислав Куликов, которого считают организатором нападения,— «ранее судимый лидер уголовно-преступной среды республики, поддерживающий связи с так называемыми ворами в законе», находящимися в международном розыске. Следователи устанавливают других участников потасовки.

В базе Верховного суда Башкирии фигурирует полный тезка Станислава Куликова, в отношении него выносились приговоры за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков в крупном размере, незаконное приобретение, передачу, хранение или ношение огнестрельного оружия и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц.

Арендатор спорного пруда Анна Куликова с квалификацией следствием июльских событий не согласна. В размещенном сегодня во «ВКонтакте» обращении к главе СКР Александру Бастрыкину она утверждает, что нападавшими были отдыхающие, а муж защищал ее и детей. Женщина утверждает, что ее ударили монтировкой, однако движения по уголовному делу нет.

Заместитель главы по вопросам развития предпринимательства и инвестиционной деятельности администрации Иглинского района Венера Нуриахметова подтвердила «Ъ», что Анна Куликова действительно арендует спорный карьер, оставшийся после деятельности местного завода и ранее бывший «никому не нужным».

«Договор заключен недавно и действует второй сезон. У пруда есть хозяева, он не бесхозный. Люди они состоятельные, вложили уже 1 млн руб., запустили рыбу. У них хорошие намерения — они поставили мусорные баки, занимаются благоустройством»,— сообщила госпожа Нуриахметова.

Усилия предпринимателей, по словам чиновницы, пока не находят отклика у жителей, привыкших считать водоем своим.

Население, по ее словам, хотя имеет бесплатный доступ к карьеру, не желает соблюдать порядок. «Они поставили мусорные баки — их раскидали. Поставили вагончик — в нем окна выбили»,— обрисовала ситуацию госпожа Нуриахметова.

Наталья Балыкова, Уфа

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