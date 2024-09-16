«Наиболее востребованными остаются ключевые деловые локации города»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает об объеме предложения в сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Спрос на офисную недвижимость в столице остается на высоком уровне. Это касается как покупки новых площадей в готовых и строящихся бизнес-центрах, так и аренды в готовых зданиях. Законтрактовано в этом году уже почти 950 тыс. кв. м. И треть сделок — покупка, это она 13 процентных пунктов выше итогов за восемь месяцев прошлого года, посчитали специалисты компании IBC Real Estate. Высокая деловая активность рынка дает возможность предположить, что к концу года возможно повторение и даже превышение рекордного показателя прошлого года — 2 млн кв. м деловых пространств.

Наиболее востребованными как с точки зрения аренды, так и с точки зрения покупки остаются ключевые деловые локации города. Это «Москва-Сити», Ленинградский коридор и Центральный деловой район. Здесь оформлено в пределах 390 тыс. кв. м, это чуть больше 40% от общего объема сделок. Доля превышает результаты последних двух лет, но, по ожиданиям брокеров, к концу декабря данный результат может стать максимальным, достигнув уровня в 800 тыс. офисных «квадратов» за счет подписания ряда крупных контрактов.

Высокая активность рынка сказывается и на показателях вакансии, они стремятся к рекордно низким. Так, в деловом кластере «Москва-Сити» вакантных площадей сейчас около 36 тыс. м, и это наименьший показатель в сравнении с иными ключевыми субрынками города. Вакансия офисных пространств в городе минимальна, а крупнейшие строящиеся проекты довольно быстро находят арендаторов и распродаются, в том числе за счет реализации целыми блоками и этажами.