«На маяке есть заведение, где можно отведать салат оливье с раковыми шейками»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, куда отправиться в Рыбной деревне, что есть и где гулять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Калининград сегодня и Рыбная деревня. Локация, которая находится в черте города и пользуется особой популярностью у туристов. Не просто в черте, а почти вплотную к острову Иммануила Канта, разделяет их только река Преголя, но ее легко можно форсировать, например, по знаменитому Медовому мосту. Своим появлением он действительно обязан меду. Случилось это давно, но говорят, что не одна бочка лакомства пошла на взятки: мост необходимо было построить именно здесь, у медовой лавки, чтобы сократить путь покупателя к ней.

Медовый мост — одно из самых романтичных мест города. Поверье из далеких времен Прусского герцогства гласит: если три раза перенести свою любимую через мост, покружить ее на каждом берегу, ни разу не опустив при этом на землю, любовь будет вечной. Однако, лучше все же подстраховаться и еще замочек возле перил повесить.

В самой Рыбной деревне рекомендую подняться на маяк и обозреть окрестные красоты, собенно ярко они проявляются на закате. Кстати, здесь же вы увидите скульптуру чайки с яйцом — «Птицу счастья». Говорят, если ее потереть (яйцо, клюв или голову), то исполнится заветное желание — сплошные чудеса. Еще лайфхак: на маяке есть заведение, где можно отведать настоящего салата оливье. Он с раковыми шейками, сделан по рецепту позапрошлого века. Заведение специализируется на французской кухне, поэтому, видимо, звучат песни в исполнении Мирей Матье и Шарля Азнавура.

В Рыбной деревне остаться голодным невозможно. Киоски, кафе, рестораны на каждом шагу. Здесь есть все от крымских чебуреков до японского рамена с крабом и острым соусом. С ним будьте осторожнее, не перелейте, потому что соус просто термоядерный. Вообще, здесь не соскучишься: архитектура, уличные музыканты, прогулки на катерах, автоматы для изготовления монет с изображением достопримечательностей. Сувениры — марципаны и керамические домики, вроде бы мелочи, но какие-то теплые, уютные. Чуть не забыл про скульптуры и скульптурные композиции. Особенно запомнился почему-то памятник кошке «Ля Мурка» в сквере. Это подарок городу от французской художницы по металлу Кароль Туруз-Кревкер ко Дню кошки.