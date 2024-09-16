«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Наступившая неделя очень важна с точки зрения событий, которые будут происходить на глобальных рынках — это заседания Центральных банков США, Великобритании, Турции. Федрезерв примет решение по монетарной политике 18 сентября. Большинство игроков настроено на снижение на 25 базисных пунктов, но появились версии, что американский регулятор может снизить ставку рефинансирования и на 50 пунктов. Банк России 13 сентября уже повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19%, хотя большинство инвесторов были настроены на то, что ЦБ ставку не изменит, и она останется на уровне 18%. Что будет с курсом рубля, доллара и юаня? На какие активы стоит обратить внимание? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Доллар уже активно падает на открытии торгов — на 0,4% — это основная интрига, которую будут отыгрывать глобальные рынки. Плюс золото, которое находится на максимальных уровнях за всю историю — в районе $2,6 тыс. за тройскую унцию. Это единственный актив, который не имеет системных, страновых рисков и поэтому пользуется популярностью у суверенных и различных фондов, причем эта тенденция набирает оборот. Что касается повышения ключевой ставки в России, главное даже не это. С точки зрения игроков, которые активно работают на финансовом рынке, большее значение имеет решение ЦБ изменить параметры своп-операций в паре юань-рубль. Регулятор повышает ставку по юаням. Если раньше она была в районе 4%, то теперь — 14%. Ставка по рублям — 18%. Получается, что Банк России делает юани очень дорогими для участников торгов. При этом китайская валюта и так пользуется большим спросом. 13 сентября ставка была под 50%, и то, что предлагает ЦБ, будет полностью выбираться. Рынку необходима ликвидность в юанях, а российский Центробанк, наоборот, ужесточает предоставление ликвидности в юанях. Видимо, тут может быть варианта, две проблемы — сложность договориться с китайским регулятором о расширении лимита, и поэтому Центральный банк ужесточает эту ситуацию, и второй вариант — ЦБ преследует какие-то другие цели.

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