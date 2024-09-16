Рыбинск планирует получить паспорт готовности к отопительному сезону

В 2024 году Рыбинск намерен получить паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Сегодня в Рыбинске на открытом аппаратном совещании в администрации города подвели промежуточные итоги по подготовке к отопительному сезону. Господин Рудаков высказал свою удовлетворенность проведенной работой, однако отметил, что проблемы по некоторым управляющим организациями еще есть.

«Здесь мы проведем определенные мероприятия с участием прокуратуры и, думаю, что понудим все необходимые меры завершить. В целом неплохо отработала "Рыбинская генерация" в этом году по подготовке к ОЗП, и шансы на получение паспорта готовности очень высокие. Вот те работы, которые мы уже три года проводим, позволяют нам в этот раз выходить на отопительный сезон на порядок лучше. Надеемся, но уже обоснованно, на получение паспорта готовности в этом году»,— сказал господин Рудаков.

Среди проведенных работ он отметил ремонт магистральных сетей, сетей отопления в районах, котельного оборудования, а также обеспечение города резервным оборудованием. Напомним, что в последний раз паспорт технической готовности Рыбинск получал в 2018 году.

Алла Чижова