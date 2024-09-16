В Ярославле Дворец пионеров закрыли для занятий

В Ярославле Дворец пионеров закрылся для занятий из-за угрозы обрушения соседнего здания. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец пионеров - здание справа

Фото: Антон Голицын Дворец пионеров - здание справа

Фото: Антон Голицын

Напомним, 2 сентября произошел пожар в здании на улице Советской, 15. В соседнем здании, расположенном по адресу Советская, 17, находится МОУ ДО «Дворец пионеров». Как сообщила «Ъ-Ярославль» директор Дворца пионеров Лидия Попова, сразу после пожара детей перевели в другое крыло здания, которое не граничит с горевшим домом. Однако 11 сентября комиссия по ЧС постановила освободить здание, так как существует угроза обрушения стены горевшего дома на Дворец пионеров.

«Нам сказали, что это месяц-полтора. Это будут проводить укрепительные работы той стены, которая повисла у дома №15 по улице Советской, которая граничит с нами, там 4 метра от нашего здания»,— сказала госпожа Попова.

В настоящее время определяются образовательные учреждения, где дети будут временно заниматься. Расписание с указанием мест проведения занятий вскоре появится на сайте Дворца.

Алла Чижова