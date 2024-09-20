Электролампочки стали холоднее

Стало известно о весьма важном практическом изобретении Дюссо. Оно состоит в следующем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: jakob owens / unsplash.com Фото: jakob owens / unsplash.com

На вертящийся диск устанавливают несколько лампочек, примерно три; если диск делает, скажем, 16 оборотов в секунду, то эти электрические лампочки получают ток в общем 48 раз в секунду, произойдет 48 раз в секунду перерыв тока. Этим достигается весьма ценный результат: эти лампочки не развивают сильного жара, охлаждаются воздухом. При этом человеческий глаз не получает впечатления, будто свет прерывается; при обыкновенном переменном токе в 50 периодов в секунду тоже имеется, в сущности, столько же зажиганий и потушений, которые не замечаются глазом. На практике изобретение Дюссо может получить применение в кинематографии, где лампы в две тысячи свечей весьма чувствительно стесняют своим жаром как актеров, так и операторов, затем — в рентгенографии и т. д.

В применении к кинематографии возможно еще дальнейшее усовершенствование этого принципа, а именно, можно комбинировать ритм (чередование) зажиганий и потуханий лампочек с ритмом прохождения фильмовых картин на экране; в таком случае оказывается возможным низвести число электрических контактов до пятнадцати в секунду и таким образом еще больше охладить свет и сэкономить на токе. Это последнее значительно удешевит кино, так как главные издержки производства приходятся здесь на электрический ток.

Об изобретении Дюссо писали в 1924 году «Известия» со ссылкой на французскую прессу.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев