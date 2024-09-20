Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Электролампочки стали холоднее

100 лет назад французский изобретатель Дюссо нашел способ их охладить

Стало известно о весьма важном практическом изобретении Дюссо. Оно состоит в следующем.

Фото: jakob owens / unsplash.com

Фото: jakob owens / unsplash.com

На вертящийся диск устанавливают несколько лампочек, примерно три; если диск делает, скажем, 16 оборотов в секунду, то эти электрические лампочки получают ток в общем 48 раз в секунду, произойдет 48 раз в секунду перерыв тока. Этим достигается весьма ценный результат: эти лампочки не развивают сильного жара, охлаждаются воздухом. При этом человеческий глаз не получает впечатления, будто свет прерывается; при обыкновенном переменном токе в 50 периодов в секунду тоже имеется, в сущности, столько же зажиганий и потушений, которые не замечаются глазом. На практике изобретение Дюссо может получить применение в кинематографии, где лампы в две тысячи свечей весьма чувствительно стесняют своим жаром как актеров, так и операторов, затем — в рентгенографии и т. д.

В применении к кинематографии возможно еще дальнейшее усовершенствование этого принципа, а именно, можно комбинировать ритм (чередование) зажиганий и потуханий лампочек с ритмом прохождения фильмовых картин на экране; в таком случае оказывается возможным низвести число электрических контактов до пятнадцати в секунду и таким образом еще больше охладить свет и сэкономить на токе. Это последнее значительно удешевит кино, так как главные издержки производства приходятся здесь на электрический ток.

Об изобретении Дюссо писали в 1924 году «Известия» со ссылкой на французскую прессу.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...