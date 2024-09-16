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Опасный лишний час в TikTok

Социальные сети вызывают расстройства пищевого поведения у детей и подростков

Время, проведенное в социальных сетях, увеличивает риск развития расстройств пищевого поведения у детей и подростков. Каждый дополнительный ежедневный час ухудшает прогноз психологического состояния молодого человека.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Симптомы расстройства пищевого поведения таковы: беспокойство, приводящее к набору избыточного веса, притом что человек выглядит и является нормостеником; привязка самооценки не к каким-то свершениям или удачам, а к весу тела или к перееданию, настоящее оно или кажущееся; чрезмерные физические нагрузки, при помощи которых, как кажется, можно добиться совершенного тела; тщательный подсчет калорий, чтобы, не дай бог, не перебрать; прием диетических или отбивающих аппетит таблеток; искусственно вызванная рвота, прием слабительных или мочегонных средств — все, чтобы привести себя в несуществующее «идеальное» состояние.

«Социальные сети способствуют тому, что их пользователь, особенно это касается детей и подростков, непрерывно сравнивал себя с идеальными сверстниками, с недостижимыми физическими формами, с глянцевыми картинками, большинство из которых — продукт обработки изображений,— вздыхает ведущий автор исследования Джейсон Нагата, доцент кафедры педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско.— Это может вызывать тоскливое чувство неудовлетворенности собственным телом и вообще внешним видом, может снижать самооценку, может привести к опасным для здоровья поступкам, целью которых будет снижение веса или приведение себя в форму глянцевой картинки. Один из наиболее частых видов реакции на собственное придуманное несовершенство — расстройство пищевого поведения».

Калифорнийские исследователи проанализировали данные почти 12 тыс. детей в возрасте от 9 до 14 лет, собранные в период с 2016 по 2020 год. Результаты анализа таковы: среднее использование социальных сетей и время, проведенное перед экраном, увеличивают риск расстройств пищевого поведения, а проблемное, маниакальное использование социальных сетей повышает риск еще больше, обнаружили исследователи.

«Подросткам следует ограничить время пользования социальными сетями, в том числе и принудительно ограничить,— уверен Джейсон Нагата,— потому что в противном случае молодой человек погружается в пучину мыслей о собственном ничтожестве, поскольку сравнивает себя с неестественными человеческими параметрами. Родители могут сыграть здесь важную роль, разрабатывая семейные планы использования соцсетей и проводя откровенные беседы о проблемном использовании экрана и о сложностях, которыми грозит расстройство пищевого поведения».

По материалам статьи.

Ольга Грибова

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