Двух пожилых сочинок осудили за организацию притона в гараже

Центральный районный суд Сочи вынес приговор двум пожилым местным жительницам, которых признали виновными по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация и содержание притона для занятия проституцией). Обвиняемые вовлекли в эту деятельность более 15 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что весной 2023 года жительницы Сочи открыли «бизнес» в гараже, расположенном в Центральном районе города. Они предлагали своим «работникам» денежное вознаграждение за занятия проституцией.

Преступную деятельность пресекли в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. В ходе следствия обе женщины полностью признали свою вину.

Суд, учитывая обстоятельства дела и характеристики личностей подсудимых, согласился с позицией государственного обвинения и назначил каждой из них наказание — 1 год лишения свободы с испытательным сроком на тот же период. В течение этого времени на осужденных наложат ограничения. В случае их нарушения наказание могут заменить на реальное лишение свободы.

Мария Удовик