На платную парковку у вокзала Ярославль-Главный выделят 12,8 млн

Из бюджета Ярославля выделят 12,8 млн руб. на устройство платной парковки на площади у железнодорожного вокзала Ярославль-Главный. Информация об этом содержится в проекте решения муниципалитета о внесении изменений в бюджет города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Указывается, что средства выделяются «в целях решения отдельных неотложных вопросов». Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в план-графике «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» стоимость контракта на выполнение работ по созданию автоматизированной системы управления платной парковкой у вокзала Ярославль-Главный составляет 20,3 млн руб.

Напомним, что парковка будет вмещать 139 машин. Въезды на парковку и выезды с нее планируется оснастить шлагбаумами. Проект предусматривает разграничение остановки транспорта: для легковых автомобилей — в центре площади, а для автобусов — со стороны улицы Свободы. Платной парковка должна стать к концу осени.

Алла Чижова