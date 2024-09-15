В художественном музее Сочи открылась выставка старинных икон

В Сочи в рамках Года семьи открылась выставка старинных икон из фондов городского Художественного музея, а также частных коллекций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как отметила начальник управления культуры администрации города-курорта Марианна Устинова, в Год семьи выставка особенно символична, так как покровителями семьи и брака в России являются святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские.

По ее словам, некоторые иконы специально для экспозиции были восстановлены музейными реставраторами и демонстрируются впервые.

На выставке представлены иконы из музейного собрания и частных коллекций. Среди них иконы 17 – конца 19 веков, выполненные темперой и маслом, а также литые из медного сплава, в окладах и без них.

Выставка в Сочинском художественном музее продлится до 27 сентября.

Андрей Пугачев