Сочи получил спецтранспорт для спортсменов с ограниченными возможностями

Сочи в рамках региональной программы «Развитие физкультуры и спорта» получил автобус, оборудованный подъемным устройством для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как отметил директор департамента физкультуры и спорта городской администрации Анатолий Мирошников, продолжается работа по обеспечению доступности спортивных занятий для всех граждан. По его словам, в Физкультурном центре для людей с ограниченными возможностями проводятся занятия более чем по двадцати направлениям. Адаптивными видами спорта на курорте занимаются более 200 человек. Спецтранспорт призван увеличить мобильность параатлетов, а также создаст дополнительные возможности для социализации и адаптации в обществе.

Кроме того, на всех крупных транспортных узлах города-курорта созданы возможности для удобного перемещения маломобильных групп граждан, включая пассажиров с ограниченными возможностями. Свыше 60% городского общественного транспорта оборудовано аппарелями и электронными табло.

Андрей Пугачев