Дневник художника
Книги по архитектуре и искусству
Филип Джодидио
Дома для нашего времени-3
(Homes for Our Time. Contemporary Houses around the World. Vol.3)
Taschen
Серия «Дома для нашего времени» американского историка искусства Филипа Джодидио может быть бесконечной — ведь технологии проектирования домов меняются год от года, равно как и фантазия архитекторов и их заказчиков. В третьем выпуске собраны 59 проектов из 25 стран, от Гватемалы до Вьетнама, включая такие нашумевшие работы, как напечатанный на 3D-принтере дом из сырой земли Марио Кучинеллы или созданный Анн Фужерон «висящий» особняк в небольшом ущелье.
Пол Талетт
Бруталистская Япония
(Brutalist Japan)
Prestel
Обложка книги «Бруталистская Япония» Пола Талетта
Фото: Prestel
Выкованная из бетона архитектура брутализма появилась в Японии после разрушительной Второй мировой войны. Но, как часто происходит в Азии, обрела уникальные национальные черты как в геометрии форм, так и во внешних текстурах зданий. Пол Талетт, архитектурный эксперт и фотограф, объездил все острова Японского архипелага в поисках ярких примеров брутализма и сделал впечатляющие снимки всех деталей этих воинственных зданий. Более двухсот кадров и шедевры таких мэтров, как, например, Кэндзо Тангэ и Тадао Андо, и вошли в этот том.
«Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2»
Издательство V-A-C Press
Главный московский выставочный хит лета обзавелся концептуальной печатной версией — крафтовой коробкой с двумя изданиями внутри. Одно — собственно каталог выставки, где каждое произведение комментируют либо сам художник, либо его коллеги-современники и искусствоведы. От Ивана Айвазовского, Казимира Малевича и Пабло Пикассо до Фрэнсиса Бэкона и Никиты Алексеева. Второе издание — своеобразный бонус, названный кураторами «книгой для чтения». Это сборник экспертных статей, интервью с художниками и художественных манифестов, помогающих понять картину европейского арт-мира XX века.
Никита Алексеев
Аахен—Яхрома
Издательство музея «Гараж»
Обложка книги «Аахен—Яхрома»
Фото: «Гараж»
Эта книга появилась лишь благодаря удачному стечению обстоятельств. Она основана на концептуальном книжном проекте 2009 года, выполненном знаменитым художником Никитой Алексеевым в единственном экземпляре и тут же проданном неизвестному коллекционеру прямо с выставки. Для него Алексеев составил список всех мест на планете, где когда-либо побывал, о каждом написал небольшое эссе и сделал зарисовку. Отсканированные для объекта материалы сохранились — так и появился этот травелог, наполненный остроумием и изысканной графикой мастера.
Магда Даниш
Антология стрит-арта
Издательство «КоЛибри»
Обложка книги Магды Даниш «Антология стрит-арта»
Фото: КоЛибри
В 1991 году семнадцатилетняя Магда Даниш, в будущем — галерист, работающий в центрах Парижа и Шанхая, провела во французской столице свою первую выставку уличных художников. С тех пор таких выставок и фестивалей стрит-арта с ее участием по всему миру состоялось больше сотни, а она успела объехать весь свет, познакомиться без преувеличения со всеми главными граффити-художниками планеты и записать их рассказы. Впервые собственную антологию стрит-арта она составила семь лет назад, дополненную версию выпустила в прошлом году в Европе, а сейчас — в России.