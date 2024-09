Дневник художника

Филип Джодидио

Дома для нашего времени-3

(Homes for Our Time. Contemporary Houses around the World. Vol.3)

Taschen

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обложка книги «Дома для нашего времени-3» Фото: Taschen Иллюстарции в книге «Дома для нашего времени-3» Фото: Taschen Иллюстарции в книге «Дома для нашего времени-3» Фото: Taschen Следующая фотография 1 / 3 Обложка книги «Дома для нашего времени-3» Фото: Taschen Иллюстарции в книге «Дома для нашего времени-3» Фото: Taschen Иллюстарции в книге «Дома для нашего времени-3» Фото: Taschen

Серия «Дома для нашего времени» американского историка искусства Филипа Джодидио может быть бесконечной — ведь технологии проектирования домов меняются год от года, равно как и фантазия архитекторов и их заказчиков. В третьем выпуске собраны 59 проектов из 25 стран, от Гватемалы до Вьетнама, включая такие нашумевшие работы, как напечатанный на 3D-принтере дом из сырой земли Марио Кучинеллы или созданный Анн Фужерон «висящий» особняк в небольшом ущелье.

Пол Талетт

Бруталистская Япония

(Brutalist Japan)

Prestel

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка книги «Бруталистская Япония» Пола Талетта

Фото: Prestel Обложка книги «Бруталистская Япония» Пола Талетта

Фото: Prestel

Выкованная из бетона архитектура брутализма появилась в Японии после разрушительной Второй мировой войны. Но, как часто происходит в Азии, обрела уникальные национальные черты как в геометрии форм, так и во внешних текстурах зданий. Пол Талетт, архитектурный эксперт и фотограф, объездил все острова Японского архипелага в поисках ярких примеров брутализма и сделал впечатляющие снимки всех деталей этих воинственных зданий. Более двухсот кадров и шедевры таких мэтров, как, например, Кэндзо Тангэ и Тадао Андо, и вошли в этот том.

«Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2»

Издательство V-A-C Press

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Книга «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2» Фото: V-A-C press Фото: V-A-C press Следующая фотография 1 / 2 Книга «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2» Фото: V-A-C press Фото: V-A-C press

Главный московский выставочный хит лета обзавелся концептуальной печатной версией — крафтовой коробкой с двумя изданиями внутри. Одно — собственно каталог выставки, где каждое произведение комментируют либо сам художник, либо его коллеги-современники и искусствоведы. От Ивана Айвазовского, Казимира Малевича и Пабло Пикассо до Фрэнсиса Бэкона и Никиты Алексеева. Второе издание — своеобразный бонус, названный кураторами «книгой для чтения». Это сборник экспертных статей, интервью с художниками и художественных манифестов, помогающих понять картину европейского арт-мира XX века.

Никита Алексеев

Аахен—Яхрома

Издательство музея «Гараж»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка книги «Аахен—Яхрома»

Фото: «Гараж» Обложка книги «Аахен—Яхрома»

Фото: «Гараж»

Эта книга появилась лишь благодаря удачному стечению обстоятельств. Она основана на концептуальном книжном проекте 2009 года, выполненном знаменитым художником Никитой Алексеевым в единственном экземпляре и тут же проданном неизвестному коллекционеру прямо с выставки. Для него Алексеев составил список всех мест на планете, где когда-либо побывал, о каждом написал небольшое эссе и сделал зарисовку. Отсканированные для объекта материалы сохранились — так и появился этот травелог, наполненный остроумием и изысканной графикой мастера.

Магда Даниш

Антология стрит-арта

Издательство «КоЛибри»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка книги Магды Даниш «Антология стрит-арта»

Фото: КоЛибри Обложка книги Магды Даниш «Антология стрит-арта»

Фото: КоЛибри

В 1991 году семнадцатилетняя Магда Даниш, в будущем — галерист, работающий в центрах Парижа и Шанхая, провела во французской столице свою первую выставку уличных художников. С тех пор таких выставок и фестивалей стрит-арта с ее участием по всему миру состоялось больше сотни, а она успела объехать весь свет, познакомиться без преувеличения со всеми главными граффити-художниками планеты и записать их рассказы. Впервые собственную антологию стрит-арта она составила семь лет назад, дополненную версию выпустила в прошлом году в Европе, а сейчас — в России.

Олег Краснов