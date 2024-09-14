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На Кубани объявлена чрезвычайная пожароопасность четвертого класса

До конца суток 14 сентября, а также в течение следующего дня в некоторых районах Краснодарского края ожидается чрезвычайная пожароопасность четвертого класса. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС России.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Высокую пожароопасность прогнозируют местами на северо-востоке, юго-западе и юго-востоке края, исключая Краснодар. В связи с этим ведомство напоминает о необходимости соблюдения строгих мер пожарной безопасности.

В частности, в лесах запрещено использование открытых источников огня рядом с сухой травой и поваленными деревьями. Костер разрешается разводить только на специально подготовленных площадках, окруженных минерализованной полосой.

Нурий Бзасежев

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