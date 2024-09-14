В центре Сочи ночью потушили пожар в частном доме

В Сочи ночью загорелся частный жилой дом. Ликвидация пожара продолжалась до утра, сообщается в Telegram-канале городской службы спасения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сигнал о возгорании в многоквартирном доме на ул. Комсомольская, 22 поступил в 03:09. Уже спустя 11 минут спасатели прибыли на место происшествия. Пожарные установили, что огонь охватил двухэтажное здание общей площадью около 300 кв. м. с частичным обрушением.

В ходе спасательных работ из дома эвакуировали 10 человек. Тушение возгорания продлилось всю ночь. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Нурий Бзасежев