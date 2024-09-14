Сочинские спасатели освободили пострадавших после смертельного ДТП

На федеральной трассе между поселками Совет-Квадже и Голубая Дача произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В результате аварии два человека погибли, двое пострадали и оказались заблокированы в машине, сообщается в Telegram-канале «Кубань-СПАС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Кубань-СПАС» Фото: Telegram-канал «Кубань-СПАС»

Авария произошла утром 13 сентября. Прибывшие на место спасатели Сочинского АСО освободили пострадавших с использованием гидравлического оборудования и передали их медикам.

Как сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю, автомобиль «Шевроле» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком «Шакман». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля мог уснуть за рулем.

По факту происшествия проводится проверка. Одна из полос на месте аварии частично перекрыта, движение на участке регулируют сотрудники полиции.

Нурий Бзасежев