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На Кубани подросток спровоцировал ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние

В Туапсинском районе на автодороге Майкоп — Туапсе произошла авария, в которой пострадали подростки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП произошло около 15:20, когда несовершеннолетний водитель Toyota превысил скорость и не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat. В результате происшествия пострадал 14-летний водитель и малолетние пассажиры Toyota, которые были не пристегнуты. Они доставлены в больницу с травмами.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность владельца автомобиля, который передал ключи от машины несовершеннолетнему.

Алина Зорина

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