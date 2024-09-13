На Кубани подросток спровоцировал ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние

В Туапсинском районе на автодороге Майкоп — Туапсе произошла авария, в которой пострадали подростки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП произошло около 15:20, когда несовершеннолетний водитель Toyota превысил скорость и не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat. В результате происшествия пострадал 14-летний водитель и малолетние пассажиры Toyota, которые были не пристегнуты. Они доставлены в больницу с травмами.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность владельца автомобиля, который передал ключи от машины несовершеннолетнему.

Алина Зорина