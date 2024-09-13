Жителя Кубани, ударившего ребенка ножом в шею, признали вменяемым

В Темрюкском районе местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство ребенка и других преступлениях, признали вменяемым. Он предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

В июне этого года житель станицы Тамань, находясь по ул. Карла Либкнехта, зашел в один из домов и беспричинно ударил спящего 12-летнего мальчика ножом в шею. Увидев хозяйку дома, он также ударил ее в шею и скрылся с места преступления. Родственники ребенка вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Согласно выводам судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина признан вменяемым. Злоумышленник признал вину, сейчас он заключен под стражу. Жителя Тамани обвиняют в покушении на убийство малолетнего, незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 119 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина