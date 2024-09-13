На Кубани военнослужащий получил пять лет колонии за самоволку

Как стало известно «Ъ-Кубань», Южный окружной военный суд подтвердил законность обвинительного приговора контрактнику Максиму Лебедеву, который самовольно покинул воинскую часть в период СВО. Новороссийский гарнизонный суд в мае признал военнослужащего виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ, несмотря на то что он изъявил желание продолжить участие в спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южный окружной военный суд Фото: Южный окружной военный суд

Как следует из материалов дела, Максим Лебедев заключил контракт с Вооруженными силами РФ в мае 2023 года. В определенный момент он без уважительных причин оставил расположение воинской части, дислоцировавшейся в Крыму, и уехал к жене. Впоследствии он добровольно пришел в следственный отдел. Тем не менее Новороссийский гарнизонный суд за самовольное оставление службы в период ведения боевых действий приговорил его к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима.

Контрактник обжаловал приговор как чрезмерно строгий со ссылками на то, что суд не учел в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, его явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка, супруги и матери, имеющей хронические заболевания. Кроме того, он изъявил желание продолжить военную службу в зоне проведения специальной военной операции. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

«Вопреки мнению стороны защиты, желание продолжить службу в зоне специальной военной операции по смыслу ст. 61 УК РФ определяющим при назначении наказания не является. С учетом изложенного, назначенное осужденному наказание как по виду, так и по размеру является справедливым, оснований для признания его чрезмерно суровым судебная коллегия не усматривает»,— говорится в апелляционном определении.

Михаил Волкодав