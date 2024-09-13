Есть только МИБ

Суд в Ростове-на-Дону изменил приговор менеджеру группы продаж батайского отделения Московского индустриального банка Виктории Сотниковой, ей назначен реальный срок вместо условного. По версии следствия, Виктория Сотникова заменяла номера абонентов для смс-оповещений на свой телефонный номер для получения доступа к паролям и открывала на имена клиентов банковские карты, с которых затем с помощью системы дистанционного банковского обслуживания похищала деньги. Потерпевшими по делу признаны более 50 человек, сумма ущерба превысила 1 млн руб. В суде Виктория Сотникова полностью признала вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ростовский областной суд изменил приговор сотруднице батайского отделения Московского индустриального банка Виктории Сотниковой, осужденной за мошенничество в сфере компьютерной информации и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенные с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159.6, ч. 3 ст. 272 УК РФ). Ей назначено три года колонии вместо четырех лет лишения свободы условно. Соответствующее определение опубликовано в картотеке суда.

По версии следствия, Виктория Сотникова, работая в филиале Московского индустриального банка в Батайске и имея доступ к автоматизированной банковской системе и счетам клиентов, заменяла номера абонентов для смс-оповещений на свой телефонный номер для получения доступа к паролям. Затем она открывала на имена клиентов банковские карты, с которых затем при помощи системы дистанционного банковского обслуживания похищала деньги.

Ущерб в результате действий Виктории Сотниковой потерпевшим превысил 1 млн руб., потерпевшими по делу признаны более 50 человек.

В суде Виктория Сотникова полностью признала вину. В конце июня Батайский городской суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

Государственный обвинитель не согласился с этим решением и обжаловал его в Ростовском областном суде. В апелляционном представлении прокурор отметил, что считает назначенное наказание чрезмерно мягким.

Рассмотрев дело, судебная коллегия облсуда пришла к выводу, что судом первой инстанции была дана недостаточная оценка характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, связанных с причинением материального ущерба большому числу потерпевших.

Облсуд ужесточил назначенное Сотниковой наказание до трех лет реального лишения свободы в колонии общего режима.

Отбывать его осужденная будет после достижения ее двумя детьми 14-летнего возраста.

Кристина Федичкина