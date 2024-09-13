Бештаугорское шоссе на Ставрополье расширят до четырех полос в 2025 году

В Ставропольском крае работы по реконструкции ведущего в Пятигорск Бештаугорского шоссе планируется завершить в 2025 году, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. В рамках проекта дорогу расширят с двух до четырех полос.

Отмечается, реконструкция шоссе позволит без остановки движения перераспределить транзитный транспорт между двумя федеральными направлениями – объездом Пятигорска и трассой Минеральные Воды – Кисловодск.

По данным министерства, в текущем году на ремонт дорог местного значения Кавказским Минеральным Водам (КМВ) было выделено 2,6 млрд руб.

Анастасия Казуков