Замглавы стройфирмы в Керчи подозревают во взятке инженеру госучреждения

В Керчи будут судить заместителя гендиректора строительной фирмы, которого подозревают в даче взятки должностному лицу. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю, фигурант полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, между крымской дирекцией по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры и коммерческой фирмой были заключены контракты на ремонт и реставрацию двух объектов культуры. Работы не были завершены, но представитель подрядчика хотел добиться подписания актов. Взамен он передал инженеру дирекции взятку в виде автомобиля BМW и 900 тыс. руб.

Заместителю гендиректора строительной фирмы предъявили обвинение в даче взяток должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). По местам жительства и работы обвиняемого провели обыски, там изъяли документы. На BМW, оформленную на одного из сотрудников строительной фирмы и перемещенную в Астраханскую область, наложен арест для возмещения ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина